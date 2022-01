La súplica de manifestantes negros a blancos 1:00

(CNN) -- La fiscal jefe de la ciudad de Baltimore fue acusada por un gran jurado federal de dos cargos de perjurio y dos cargos de hacer declaraciones falsas en las solicitudes de préstamos para la compra de dos casas de vacaciones en Florida, según documentos judiciales presentados este jueves.

La fiscal del estado Marilyn Mosby, que ganó la atención nacional en 2015 por acusar a los oficiales en la muerte bajo custodia de Freddie Gray, ahora ella misma se enfrenta a cargos de perjurio sobre los documentos que presentó para solicitar préstamos contra su plan de jubilación en 2020, según la acusación.

Al hacerlo, Mosby, cuyo mandato termina este año, supuestamente utilizó una opción de retiro creada bajo la Ley CARES, aprobada para ayudar a las personas que fueron afectadas financieramente por la pandemia de covid-19.

Cuando Mosby solicitó dos préstamos contra su plan de jubilación 457(b), firmó documentos que indicaban que "experimentó consecuencias financieras adversas" debido al covid-19, según la acusación. Sin embargo, la acusación dice que sus ingresos brutos en 2020 fueron de US$ 247.955,58, un aumento de casi US$ 10.000 respecto al año anterior.

Mosby recibió US$ 36.000 en mayo y US$ 45.000 en diciembre de 2020 de su cuenta de jubilación, según la acusación.

El dinero que recibió Mosby supuestamente se destinó a la compra de dos casas de vacaciones en Florida, y también está acusada de hacer declaraciones falsas en las solicitudes de hipoteca, según la acusación.

Consiguió una hipoteca de US$ 490.500 en 2020 y otra de US$ 428.400 en 2021, pero no reveló en las solicitudes que debía más de US$ 45.000 en impuestos federales atrasados, dice la acusación.

Además, Mosby supuestamente declaró que sería la residente principal de una de las casas durante al menos un año para recibir una tasa de hipoteca más baja. Sin embargo, ya había llegado a un acuerdo con una empresa de gestión de casas de vacaciones para alquilar la casa la semana anterior, según la acusación.

Vendió una de las propiedades en noviembre con un beneficio de US$ 150.000, según el The Baltimore Sun.

El abogado de la fiscal dice que ella es inocente

"Sigo confiando en que una vez que se presenten todas las pruebas, ella prevalecerá contra estos cargos falsos, cargos que tienen su origen en la animosidad personal, política y racial a cinco meses de su elección", dijo el abogado A. Scott Bolden en un comunicado.

Si es declarada culpable, Mosby se enfrenta a una pena máxima de cinco años en una prisión federal por cada cargo de perjurio y a un máximo de 30 años por cada cargo de hacer declaraciones falsas en una solicitud de hipoteca, según la Fiscalía del Distrito de Maryland. También podría ser obligada a renunciar a cualquier propiedad que se descubra que ha sido obtenida mediante fraude, dice la acusación.

"No vamos a comentar nada más allá de lo que aparece en la acusación. Habla por sí mismo", dijo a CNN Marcia Murphy, portavoz del fiscal federal de Maryland, Erek Barron.

Mosby tendrá una comparecencia inicial en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Baltimore, pero la audiencia aún no fue programada, según la oficina del fiscal.

Mosby fue elegida como fiscal del estado de la ciudad de Baltimore en 2014 y reelegida en 2018.

En 2015, acusó a seis policías de Baltimore por la muerte de Freddie Gray, que falleció bajo custodia policial tras sufrir una lesión en el cuello mientras era conducido sin cinturón en la parte trasera de un furgón policial.

Su muerte se convirtió en un símbolo de la desconfianza de la comunidad negra en la policía y desencadenó días de protestas y disturbios en Baltimore. Ninguno de los seis agentes detenidos fue condenado.