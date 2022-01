La situación de Djokovic "no es buena para nadie", dice el tenista británico Andy Murray

La estrella del tenis británico Andy Murray dijo que la actual situación del visado de Novak Djokovic era desafortunada para todas las partes implicadas.

"No es una buena situación. No voy a empezar a patear a Novak mientras está en el suelo", dijo Murray a los periodistas en el torneo Sydney Tennis Classic este viernes.

Murray hablaba tras conocer la decisión del ministro australiano de Inmigración, Alex Hawke, de cancelar el visado de Djokovic.

"Es lamentable que haya acabado en este tipo de situación", añadió Murray.

"Sí, solo quiero que obviamente se resuelva. Creo que sería bueno para todos si así fuera. Parece que se ha alargado durante mucho tiempo".

"No es bueno para el tenis, no es bueno para el Abierto de Australia, no es bueno para Novak", añadió Murray, tres veces campeón del Grand Slam.

Este viernes, Murray alcanzó su primera final del ATP Tour desde 2019 tras vencer al cuarto cabeza de serie estadounidense Reilly Opelka en el Sydney Tennis Classic.