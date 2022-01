Netflix sube los precios en Estados Unidos y Canadá

Netflix costará más. Mira el aumento en EE.UU. y Canadá 0:40

Nueva York (CNN Business) -- Tu factura de Netflix está a punto de subir de nuevo. La compañía de streaming dijo este viernes que estará aumentando los precios de sus planes en Estados Unidos y Canadá.

En Estados Unidos, el precio de suscripción del plan estándar subió US$ 1,50 a US$ 15,49. El plan básico subió US$ 1 a US$ 9,99 y el plan premium aumentó US$ 2 a US$ 19,99

En Canadá, el precio del plan estándar de Netflix también subió $1,50 a $16,49 dólares canadienses. El plan premium subió $2 a $20.99 dólares canadienses. Su plan básico se mantuvo sin cambios.

Al explicar su decisión, Netflix proporcionó una declaración a CNN que era idéntica a su comentario de octubre de 2020, la última vez que aumentó sus precios.

"Entendemos que las personas tienen más opciones de entretenimiento que nunca y estamos comprometidos a brindar una experiencia aún mejor para nuestros miembros", dijo el portavoz de Netflix. "Estamos actualizando nuestros precios para poder seguir ofreciendo una amplia variedad de opciones de entretenimiento de calidad. Como siempre, ofrecemos una variedad de planes para que los miembros puedan elegir un precio que se ajuste a su presupuesto".

Las acciones de Netflix subieron aproximadamente un 2% tras la noticia.

El aumento de precios se produce una semana antes de que la compañía de streaming anuncie sus ganancias del cuarto trimestre.

Pero la razón detrás del movimiento de la compañía es bastante simple: ha estado gastando miles de millones de dólares en contenido y, a medida que los servicios por streaming se vuelven más integrales en el panorama del entretenimiento, el crecimiento de compañías como Netflix tiende a ralentizarse y atraer a nuevos suscriptores se vuelve más difícil.

En ese momento, los ingresos deben venir de alguna parte. Subir los precios a los consumidores es una manera fácil de conseguirlo.

Caso en cuestión: Netflix dijo en octubre que añadió 4,4 millones de suscriptores, elevando su número global de suscriptores a 213,5 millones, un total bueno pero no espectacular. Esto siguió a dos trimestres consecutivos lentos para la empresa.

Netflix también reportó en esas ganancias que agregó aproximadamente 70.000 suscriptores en EE.UU. y Canadá. Esa fue una mejora de ante la pérdida de suscriptores en el segundo trimestre, pero solo aumentó alrededor de 1 millón de suscriptores en comparación con el total del año pasado en ambos países.

La compañía dijo que tiene 74 millones de miembros en EE.UU. y Canadá, pero que el crecimiento en esas regiones se ha saturado.

El alza de precios fue reportada por primera vez por Reuters.