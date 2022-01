Londres (CNN) — Es difícil imaginar un peor comienzo de 2022 para el príncipe Andrés.

El segundo hijo de la reina fue despojado de sus preciados títulos reales y será el único de sus hermanos al que ya no se le llamará Su Alteza Real, anunció el jueves el palacio de Buckingham.

La declaración extraordinaria se produjo un día después de que un juez federal rechazara una oferta para que se desestimara una demanda civil en su contra en Nueva York. El juez Lewis Kaplan efectivamente dijo que Andrew tiene que responder después de haber sido acusado de agresión sexual.

Ahora se enfrenta a la posibilidad de un juicio muy público a finales de este año por las acusaciones presentadas por Virginia Giuffre, quien afirma que el pedófilo convicto Jeffrey Epstein la traficaba sexualmente con la realeza cuando era menor de edad. Andrew negó previamente todas las acusaciones y dijo que no recuerda haber conocido a la entonces joven de 17 años, ni recuerda haberse tomado la foto con ella que apareció repetidamente en los medios de comunicación de todo el mundo.

Una fuente real nos dijo que todos los títulos de Andrew, sus afiliaciones militares y otros patrocinios reales, fueron devueltos a su madre con efecto inmediato y serán redistribuidos a otros miembros de la familia.

Nos dijeron que la decisión involucró a muchos de los Windsor, pero la reina tendrá la última palabra, en estrecha consulta con sus herederos directos, los príncipes Carlos y Guillermo.

Para ser claros: Andrew conserva su propio título de duque de York y sigue siendo miembro de la familia real, pero, como los Sussex, ya no representará a la Reina de manera oficial.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022