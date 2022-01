Algunos estrenos para enero y febrero de 2022 1:47

(CNN) -- Los créditos iniciales de "Peacemaker" presentan a John Cena y al resto del elenco en un número de baile coreografiado que es alegremente tonto, marcando la pauta para lo que está por venir. Ojalá esta serie de HBO Max que surgió de "The Suicide Squad" fuera consistentemente tan buena, a pesar de (y en parte debido a) la libertad que le dio al escritor y director James Gunn para liberarse por completo.

En lo que parecía una maniobra maravillosa, Gunn plantó las semillas para el espectáculo en la película "Squad" estrenada en agosto, trasladando al asesino experto en armas de Cena de un conjunto al centro del escenario, rodeado de nuevos personajes y extrañas amenazas para la humanidad, aunque un ritmo muy lento.

El físico voluminoso de Cena contrasta con lo cómodo que se siente interpretando al payaso, y "Peacemaker" les da a él y a Gunn la oportunidad de disfrutarlo de la manera más clasificada posible con poca supervisión adulta.

Divertirse tanto como parece es, por desgracia, otro asunto. Incluso para los geeks de los cómics, la aglomeración de chistes guiños y referencias tímidas a los cuadrantes más respetables del universo DC comienza a parecer exagerada, lo que reduce el atractivo del proyecto. Del mismo modo, aunque algunos de esos momentos de información privilegiada son inteligentes, la mayoría de las veces son simplemente juveniles.

Por supuesto, esa actitud general funcionó para "Deadpool", e incluso si la atracción se limita a un contingente de culto, eso probablemente sea lo suficientemente bueno para un servicio de transmisión que busca generar lealtad (como CNN, HBO Max es una unidad de WarnerMedia). Aun así, "Peacemaker" se siente un poco demasiado comprometida con jugar en la zona pequeña del género de los superhéroes.

Después de su experiencia cercana a la muerte en la película, el personaje de Cena queda bajo la custodia de un equipo de élite, encargado de realizar asesinatos para evitar un peligro existencial que básicamente se esconde a plena vista. El escuadrón incluye a otra recién llegada (Danielle Brooks de "Orange is the New Black") que guarda su propio secreto, un líder intenso (Chukwudi Iwuji) y su segundo al mando (Jennifer Holland), con quien Peacemaker sigue coqueteando torpemente a pesar de su declarada falta de interés.

Además de la ligereza está el Vigilante (Freddie Stroma), otro asesino disfrazado que admira a Peacemaker y es aún más psicótico sin disculpas.

Eventualmente, los diversos hilos comienzan a unirse, pero Gunn, quien escribió los ocho episodios y dirigió varios, parece mucho más enamorado de la atmósfera general que de avanzar en la historia, permitiéndose desvíos y florituras musicales en el camino. Eso incluye una trama secundaria sombría que involucra al padre de Peacemaker (Robert Patrick), un supremacista blanco cuya historia es oscura incluso para los estándares de todo vale del programa.

En ocho episodios, "Peacemaker" representa tanto un atracón bastante turbulento como una ilustración de los excesos que permite el “streaming” como un incentivo para atraer talentos de renombre. Si bien no habría habido mucho mercado teatral para un spin-off dedicado, en HBO Max --que ya es el hogar de series de DC como "Titans" y "Doom Patrol"--, es más munición para retener a los fanáticos incondicionales, pero, en términos creativos, todas las apuestas están cerradas.

En esa medida, "Peacemaker" no falla exactamente, al menos para aquellos predispuestos a creerlo. Pero incluso teniendo en cuenta eso, y el enfoque de escopeta de la comedia de Gunn, tampoco encuentra completamente su objetivo.

"Peacemaker" se estrenó el 13 de enero en HBO Max con sus primeros tres episodios.