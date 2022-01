(CNN) -- “Estamos en medio de un invierno frío y oscuro”, dijo James Austin Johnson interpretando al presidente Joe Biden cuando dio inicio al programa “Saturday Night Live” de este fin de semana. “Este invierno es tan oscuro que los republicanos no creen que se deba votar”.

El Biden de Johnson luego explicó que este virus ha interrumpido nuestras vidas, las vacaciones, las fiestas de revelación de género y los "incendios forestales que comenzaron como fiestas de revelación de género".

Pero, dijo, hay una cosa simple que podría hacer que todo esto desaparezca.

“Dejen de ver Spider-Man”, dijo el Biden de Johnson al pueblo estadounidense. "Piénselo, ¿cuándo salió Spider-Man? El 17 de diciembre. ¿Cuándo tuvo ómicron cada persona? La semana después del 17 de diciembre".

And now, a message from President Joe Biden. pic.twitter.com/Q8TglFNBlF

publicidad

— Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) January 16, 2022