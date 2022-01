¿Testearse o no por covid-19? Las claves médicas 2:05

(CNN Español) – En este episodio de nuestro podcast, el Dr. Elmer Huerta regresa para responder las preguntas de nuestra audiencia. Muchas de ellas están relacionadas al contagio de covid-19 tras la vacunación: desde anticuerpos hasta síntomas. También hablamos de los efectos de la lactancia posvacunación y de la variante ómicron, entre otros temas.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o en tu plataforma de podcast predilecta, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Preguntas sobre el covid-19 y la variante ómicron

@drhuerta buenas noches Dr.Huerta, un infectado con variante ómicron genera luego inmunidad natural? Cuánto días ? Anteriormente Ud. Y otros profesional hablaban de 90 días. Saludos — CÉSAR RIOS (@Neocriosc) January 13, 2022 publicidad

Hola, César, claro que sí, una infección por ómicron genera inmunidad, al igual que cualquiera de las variantes anteriores. Debido a que al momento de escribir este episodio solo han pasado menos de ocho semanas de haberse descubierto esa variante, no se sabe aún cuanto tiempo dura la inmunidad de la enfermedad natural.

@drhuerta Buenas tardes, tengo síntomas más pérdida de olfato y gusto desde hace 3 dias, estoy tomando paracetamol y diporona, cuántos días debo seguir con la medicación? Y la pérdida del gusto será permanente ??Gracias — José Delgado (@JoseDandrea73) January 12, 2022

Hola, José, por lo general, los síntomas de covid-19 duran de tres a cuatro días, tiempo durante el cual puedes tomar los medicamentos sintomáticos. Con relación a recuperar el gusto, recordemos que la infección por ómicron no suele causarla, y si lo hace es de corta duración.

Pregunta sobre la detección del coronavirus

2 días antes, tengo garraspera y trataba de expectorar y x recomendación de la doctora que atendió a mi hermano, comencé hacer gárgaras de bicarbonato mezclado con infusión, estoy preocupada no saber qué realmente tengo, por mi zona ya no hay pruebas disponibles hoy. — fiore izumi (@IzumiFiore) January 15, 2022

Buena pregunta, Fiore. Si bien es cierto que las pruebas pueden confirmar un diagnóstico, no son absolutamente necesarias. En otras palabras, el médico puede hacer el diagnóstico de covid-19 en base a la comprobación de contactos y el cuadro clínico.

Lo aconsejable es aislarse y usar mascarillas inmediatamente si sospecha el diagnóstico y alertar a amigos y familiares de que es probable que tenga la infección.

@drhuerta, Una persona que haya padecido covid, haberse aplicado todo el esquema completo de vacuna y refuerzo, se puede volver asintomático del SARS-CoV-2? — Gabriel Castillo Garces (@_Gsiete) January 12, 2022

Excelente pregunta, Gabriel, claro que sí, una persona vacunada y con refuerzo puede tener covid-19, el cual puede ser asintomático, leve o moderado. Algunas personas con su sistema de defensa muy disminuido (muy ancianos, enfermos de cáncer u otros procesos crónicos) pueden tener una enfermedad más severa.

Dudas sobre el contagio

@drhuerta .buenas tardes una pregunta más por favor. Cuál sería la conducta para una persona q se infectó con Sars cov 2, Superó síntomas q fueron leves, en una semana. Se hizo prueba de antígeno nasal y sale positivo otra vez. Tendrá q seguir aislada?. — davilesar@gmail.com (@davilesar) January 15, 2022

Hola, Davi, buena pregunta. Claro que sí, si al séptimo día la prueba de antígenos es positiva, eso indica que la persona aún es contagiosa y debe completar su aislamiento de por lo menos 10 días.

Consulta, si ya pasaron 10 días de aislamiento y me hago una prueba molecular podría seguir saliendo positivo? — Mayonessa 🐱 (@unagatolica) January 14, 2022

Hola, Mayonessa, claro que sí. Debido a la alta sensibilidad de la prueba PCR o molecular, esta es capaz de reconocer partículas no infecciosas del virus que pueden aún eliminarse durante varias semanas después de la infección. Obviamente, esas partículas virales detectadas por la prueba no son contagiosas.

@drhuerta hola! Consuta me dieron la tercera dosis y a la semana tuve COVID, q pasa con los anticuerpos ? Disminuyen? Debería darme una dosis a las 90 dias por prevención? Gracias! — Monica Lamas (@MonicaPLamas) January 13, 2022

Hola, Mónica, excelente pregunta. La infección que tuviste no cambia en nada la estimulación del sistema inmunológico que causa la vacuna. Es decir, ambos procesos son independientes y estás protegida. No creo que debas ponerte una cuarta dosis de vacuna.

@drhuerta buenas tardes. Para definir la recuperación de un paciente q ha sufrido covid leve,es necesario realizar antígeno nasal?, Prueba de PCR, o determinación de anticuerpos?.

Recomendaría alguna?. Y en q momento a partir de la prueba diagnóstica positiva. Muchas Gracias! — davilesar@gmail.com (@davilesar) January 15, 2022

Hola, Davi, en general —a no ser que sea por razones administrativas— no es recomendable hacerse ningún tipo de prueba para ser dado de alta. Un médico puede dar lo que se llama el alta clínica al día 14 de la infección, sin necesidad de hacer prueba alguna.

@drhuerta Hola estimado, mi madre y yo tenemos COVID y siempre tomamos café. Debo de suspenderlo o reducirlo? Gracias. — Salvadoreña (@Aaarita3) January 12, 2022

Hola, Salvadoreña, no es necesario que una persona con covid-19 suspenda el café. A no ser que haya algún síntoma digestivo que impida tomar esa bebida, puedes seguir usándolo.

Preguntas sobre las diferentes vacunas contra el covid-19

@drhuerta ¿Es necesario esperar a curarse de influenza o cualquier gripe para aplicarse cualquiera de las dosis de la vacuna contra Covid-19? Gracias por su podcast, su aporte es un oasis en medio de esta pandemia. — J. Ernesto Fernández (@ErnoFernandez) January 13, 2022

Muchas gracias por su saludo y por escuchar el podcast, Ernesto. En general es recomendable que una persona se vacune estando completamente libre de síntomas de la gripe u otro problema respiratorio. Eso porque no es conveniente que los síntomas del proceso respiratorio se vayan a sumar a los posibles efectos secundarios de la vacuna.

Quiero reiterarle que no es que la vacuna vaya a agravar la gripe o resfrío.

@drhuerta ¿es seguro amamantar a un bebé después de que la madre reciba la vacuna contra el coronavirus? ¿El bebé recibirá los anticuerpos de la vacuna a través de su madre? — LIC. AMIR (@LicAmir) January 12, 2022

Hola, Amir, los CDC de Estados Unidos recomiendan que las mujeres lactantes reciban la vacuna contra el covid-19. Y sí, se ha comprobado que algunos anticuerpos pueden ser identificados en la leche materna.

Estimado Dr.Huerta en relación a COVID en niños, qué se sabe de la seguridad de las vacunas en niños de 5-11 años? Mi hija tiene 5 y podría ser vacunada esta semana en Alemania con BionTech-Pfizer. Existe algún riesgo significativo? Gracias de antemano y lo mejor para ud en 2022. — Renzo Giudice (@renzogiudice) January 12, 2022

Hola, Renzo, de acuerdo a un estudio publicado el 6 de enero en The New England Journal of Medicine, la administración de la vacuna en 1.517 niños de 5 a 11 años no produjo efectos secundarios importantes, por lo que concluyen que el perfil de seguridad de la vacuna —al igual que la de adolescentes y adultos— es bueno.

Preguntas sobre las dosis de refuerzo

Tengo una consulta. Estuve tomando antibióticos hasta hace 2 días, desde ya podría recibir mi dosis de refuerzo de la vacuna contra la Covid-19 con normalidad o tengo que esperar que pasen cierta cantidad de días? — Gianina Hinojosa (@GianinaHinojosa) January 15, 2022

Hola, Gianina, claro que sí, las personas no deben suspender sus medicinas para vacunarse contra el covid-19.

@drhuerta Hola dr. me vacunaron con Cansino en mayo de 2021, con Pfizer en agosto (1 dosis) ¿cuál refuerzo recomienda? ¿Moderna o Astra-Zeneca? (son las vacunas que tengo posibilidad de ponerme) Muchas gracias de antemano. — Pablo Reyna (@PabloReyna) January 14, 2022

Hola, Pablo, en general se prefiere usar las vacunas de ARN mensajero (Pfizer y Moderna) como vacunas de refuerzo.

@drhuerta buenas noches, aquí mi consulta: me vacuné con Sinovac 2 dosis y cambien de país y ahí me vacuné con Pfizer otras 2 dosis y ya están por llamarme para ponerme la de refuerzo, ¿cree usted que me la debo poner? — Raul Garcia (@RaulGar9999) January 14, 2022

Hola, Raúl, en realidad ya no es necesario que recibas más vacunas. Sinovac es una vacuna de dos dosis y luego recibiste dos mas de Pfizer. Ya son entonces cuatro dosis que has recibido y no creo que debas recibir una quinta.

@drhuerta buenas noches, podría ayudarme con un caso?, mi esposa está embarazada y por ser maestra solo cuenta con una dosis de la vacuna Cansino, Este próximo viernes le aplicarán el refuerzo con la vacuna moderna y recientemente un familiar dio positivo.¿Se puede vacunar? — AlanJPiña (@alanjpina) January 13, 2022

Hola, Alan, sabiendo que la vacuna es un medicamento electivo, no de emergencia, creo que sería recomendable esperar unos días y descartar que su esposa se haya infectado. Una vez hecho eso, debe vacunarse inmediatamente, recuerde que la mujer embarazada pertenece al grupo de riesgo de complicaciones.

Doctor si di positivo al COVID después de las dos dosis al cuanto tiempo me puedo aplicar el booster si fui positivo de COVID — raul espinal (@raul_raes) January 12, 2022

Hola, Raúl, los CDC de Estados Unidos recomiendan recibir la dosis de refuerzo inmediatamente después de haberse recuperado de la infección, aunque recuerda que la infección natural puede proteger durante por lo menos tres meses, por lo que tiene todo ese tiempo para hacerlo.

