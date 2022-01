Organización de salud mental rechaza oferta de donación de hermana de Britney Spear por ganancias de su libro "Cosas que debería haber dicho" 1:40

(CNN) -- La disputa pública entre Britney Spears y su hermana Jamie Lynn Spears está lejos de terminar.



El abogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, envió este martes una carta legal de cese y desistimiento a la hermana menor de la cantante en relación con sus nuevas memorias, "Things I Should Have Said".

En la carta de Rosengart, califica el libro de "inoportuno" y que hace "afirmaciones engañosas o inaceptables sobre ella".

Aunque Jamie Lynn Spears ha dicho recientemente que el libro no se trata sobre su hermana, Rosengart escribió: "Ella le toma la palabra y nosotros, por lo tanto, exigimos que cese y desista de referirse despectivamente a Britney durante su campaña promocional. Si no lo cumple o la difama, Britney se verá obligada a considerar y emprender todas las acciones legales oportunas".

En su libro, describe el comportamiento de su hermana cuando crecía como "paranoico" y "errático".

la ganadora del Grammy acudió a las redes sociales en múltiples ocasiones a lo largo de la última semana para discrepar de las memorias de su hermana. Esta semana escribió en Instagram: "Jamie Lynn, no fui lo suficientemente fuerte como para hacer lo que debería haber hecho... una cachetada a ti y a mamá en sus j***das caras !!!!!".

publicidad

En una reciente entrevista mientras promocionaba su libro en "Good Morning America", Jamie Lynn Spears dijo: "Siempre he sido la mayor defensora de mi hermana".

También dijo que no tuvo nada que ver con la tutela de 13 años de su hermana, que se terminó a finales del año pasado.

"Cuando necesitó ayuda, establecí formas de hacerlo, me tomé la molestia de asegurarme de que tuviera los contactos que necesitaba para, posiblemente, seguir adelante y poner fin a esta tutela y acabar con todo esto para nuestra familia. Si va a causar tanta discordia, ¿por qué continuar? Incluso hablé con su equipo legal, ... su anterior equipo legal, y eso no terminó bien para mí". Añadiendo: "Tomé los pasos para ayudar. ¿Cuántas veces puedo dar los pasos sin ... Ella tiene que pasar por la puerta".

CNN contactó con Jamie Lynn para obtener comentarios sobre la carta legal.