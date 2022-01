Hallan rastros de ómicron en un paquete enviado desde el extranjero a Beijing

Las autoridades sanitarias chinas informaron este lunes que se habían encontrado rastros de la variante del coronavirus ómicron en un paquete enviado desde Canadá a una mujer que posteriormente resultó estar infectada con la variante en Beijing.

A nivel mundial, las agencias sanitarias han dicho que la transmisión superficial del coronavirus es posible, pero el riesgo es bajo.

La mujer, que no ha sido identificada por las autoridades, había dado positivo en la prueba de ómicron el sábado, lo que supone el primer caso registrado en la ciudad de esta variante altamente transmisible. No había estado en contacto con ningún caso confirmado y no había salido de la capital en los 14 días anteriores, según los datos detallados de vigilancia recogidos por las autoridades.

El lunes, el subdirector de la agencia sanitaria de Beijing, Pang Xinghuo, dijo que la mujer infectada había recibido recientemente un paquete internacional en el que se habían encontrado restos de la variante ómicron.

Según la agencia sanitaria de Beijing, el paquete se envió originalmente desde Toronto (Canadá) el 7 de enero y viajó a Beijing a través de Estados Unidos y Hong Kong. El paciente lo recibió el 11 de enero, dijo Pang.

"Hemos tomado 22 muestras ambientales internas y externas de este paquete internacional y hemos encontrado 2 muestras superficiales externas, 2 muestras superficiales internas y 8 muestras de documentos internos que han dado positivo en la prueba de ácido nucleico covid-19 con la variante ómicron", dijo.

La cepa de la variante ómicron encontrada en el paquete "no pertenece a la misma cadena de transmisión con la cepa ómicron existente en China", pero se encontró que es similar a algunas cepas en Norteamérica y Singapur según la secuenciación del genoma, dicen las autoridades.

"No se puede descartar la posibilidad de que el paciente se haya infectado a partir de productos extranjeros", dijo Pang, y añadió que la gente debe seguir minimizando sus compras de productos procedentes del extranjero.

La transmisión del coronavirus es posible tras tocar una superficie contaminada y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca antes de lavarse las manos, pero la Organización Mundial de la Salud y otros organismos han dicho que el riesgo de transmisión por superficies es bajo en general.

Aunque se ha descubierto que la variante ómicron es más transmisible por el aire, no hay pruebas que sugieran que su transmisibilidad por la superficie difiera de las variantes anteriores del coronavirus.

Hasta el momento, el mensajero que entregó el paquete ha dado negativo, junto con sus familiares, dijo el lunes el subdirector de la Administración Municipal de Correos de Beijing, Liao Lingzhu. Otros tres mensajeros que trabajan con ese mensajero también han dado negativo y todo el personal del lugar de entrega ha sido enviado a la cuarentena designada por el gobierno, añadió Liao.

El lunes, la oficina de correos de China anunció que intensificaría los esfuerzos de prevención de covid-19 en los paquetes procedentes del extranjero.

"Es necesario evaluar exhaustivamente el nivel de riesgo de epidemia de la fuente de los paquetes extranjeros... y formular las medidas de prevención y control de la epidemia para los paquetes extranjeros procedentes de países y regiones de alto riesgo", decía un comunicado. "[Las empresas] deben reducir la entrega urgente de mercancías procedentes de países y regiones de alto riesgo en el extranjero".