(CNN) -- El actor francés Gaspard Ulliel, mejor conocido por interpretar a Hannibal Lecter en "Hannibal Rising", murió a la edad de 37 años después de un accidente de esquí en el sureste de Francia.

"Gaspard Ulliel creció con el cine y el cine creció con él. Se amaban con locura", tuiteó el miércoles el primer ministro de Francia, Jean Castex.

"Es con gran pesar que volveremos a ver sus actuaciones más hermosas y captaremos su mirada única. Hemos perdido a un actor francés".

Ulliel falleció el miércoles en un hospital en la ciudad de Grenoble, en el sureste de Francia, luego de un accidente de esquí el martes, según BFMTV, afiliada de CNN.

Ulliel ganó elogios por su interpretación del diseñador de moda francés Yves Saint Laurent en la película biográfica de 2014, "Saint Laurent". Luego ganó un César al mejor actor, el equivalente francés del Oscar, por su actuación en la película de Xavier Dolan, "It's Only the End of the World".

Su próxima aparición en pantalla será en la serie de Marvel Disney+ "Moon Knight", cuyo lanzamiento está previsto para marzo de 2022.