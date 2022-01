Amanda Gorman es portada de la revista Time 1:09

(CNN) — Amanda Gorman, la primera poeta joven laureada del país, relató sus temores antes de la toma de posesión del presidente Joe Biden en un artículo de opinión publicado este jueves, exactamente un año después, en The New York Times.

Gorman, que ahora tiene 23 años, escribió que estaba "aterrorizada" y casi se negó a ser la poeta inaugural.

Citó el miedo a fallar a su comunidad y su poesía, así como la pandemia de coronavirus antes de que las vacunas estuvieran ampliamente disponibles para su grupo de edad. Reconoció el terror asociado de recitar un poema en los escalones del Capitolio de Estados Unidos en Washington, que una turba violenta a favor de Trump había atacado solo unas semanas antes.

"Un ser querido me advirtió que estuviera 'lista para morir' si iba al edificio del Capitolio y me decía: 'Simplemente no vale la pena'", escribió.

Gorman escribió: "Sin embargo, si bien la inauguración podría haber parecido un rayo de luz, el año pasado para muchos se sintió como un regreso a la misma tristeza de siempre. Nuestra nación todavía está atormentada por enfermedades, desigualdad y crisis ambientales. Pero aunque nuestros temores sean los mismos, nosotros no lo somos".

Gorman atrajo la atención nacional y saltó a la fama después de recitar su poema "The Hill We Climb" el día que Biden prestó juramento como presidente y Kamala Harris como vicepresidenta. También hizo historia al convertirse en la persona más joven en actuar en una toma de posesión. Sus fascinantes palabras desafiaron a los estadounidenses a unificarse y "dejar atrás un país mejor que el que nos quedó".

Los eventos históricos de la toma de posesión de Biden en enero de 2021 se dieron en el marco de medidas de seguridad reforzadas y precauciones por el covid-19, incluidas las limitaciones en la cantidad de invitados que asistieron.

Mientras Gorman reflexionaba sobre el terror que había experimentado antes de actuar, transmitió confianza para superar su miedo. Instó a los estadounidenses a incorporar un enfoque similar frente a la inquietud, y escribió: "Si estás vivo, tienes miedo. Si no tienes miedo, entonces no estás prestando atención. Lo único que tenemos que temer es no tener miedo en sí mismo, no tener sentimientos por quienes y lo que hemos perdido, (por) quienes y lo que amamos".

Gorman compartió que todavía lucha con sus miedos "todos los días", pero concluyó con una nota evocadora: "El miedo puede ser el amor haciendo su mejor esfuerzo en la oscuridad. Así que no temas tu miedo. Admítelo. Libéralo".