Austria, primer país europeo en votar mandato de vacunación

Austria se convertirá este jueves en el primer país europeo en votar un mandato nacional de vacunación contra el virus covid-19.

El mandato elaborado por el gobierno se aplica a todos los ciudadanos mayores de 18 años del país. Las mujeres embarazadas, las personas que se hayan recuperado del covid-19 en los últimos seis meses y las personas que no puedan vacunarse por razones médicas están exentas del mandato propuesto, según un proyecto de ley.

Se espera que los legisladores austriacos voten el mandato en el parlamento austriaco en Viena alrededor de las 08.00aET del jueves.

El mandato de vacunación, anunciado por primera vez por el gobierno austriaco en noviembre, pretende reducir significativamente el impacto de futuras oleadas de covid-19 en el sistema sanitario del país y evitar nuevos cierres.

El gobierno pretende introducir el mandato de vacunación en tres etapas, a partir del 1 de febrero.

Del 1 de febrero al 15 de marzo, todos los hogares austriacos serán informados de la nueva ley y de la oferta de vacunación gratuita, según el Ministerio de Sanidad austriaco.

A partir del 15 de marzo, la policía austriaca comenzará a realizar controles de cumplimiento. Las personas no vacunadas se enfrentarán entonces a una sanción de hasta US$ 685 (600 euros) si no poseen un certificado de vacunación o no muestran una prueba de exención de la vacunación. Se recordará a las personas no vacunadas que se vacunen, con las llamadas ''fechas recordatorias''.

Como parte de la tercera fase, estas fechas recordatorias irán seguidas de las ''fechas de vacunación'', que son los plazos para vacunarse. Los que no cumplan podrán ser multados hasta cuatro veces al año, con una multa máxima de hasta US$ 2.741 (2.400 euros). Sin embargo, la multa puede quedar sin efecto si la persona se vacuna en las dos semanas siguientes a la recepción del aviso de sanción.

Alrededor del 72% de la población austriaca está totalmente vacunada contra el covid-19, según datos de la Agencia Austriaca de Salud y Seguridad Alimentaria (AGES).