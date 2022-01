(CNN) -- Las previsiones de una traicionera mezcla de nieve y hielo han puesto a más de 20 millones de personas bajo alerta meteorológica invernal desde Texas hasta las Carolinas.

La amenaza de doble golpe provocó que los gobernadores de Carolina del Norte y del Sur y Virginia emitieran estados de emergencia. En general, las alertas cubren una amplia franja que incluye el sur de Texas, el sur de Louisiana, Alabama, Mississippi, el oeste de Florida, Virginia y las Carolinas.

Varios distritos escolares de las Carolinas decidieron pasar a la enseñanza virtual el viernes y cancelaron actividades en previsión de la tormenta de hielo y nieve, informó la filial de CNN WYFF. Algunos distritos citaron las bajas temperaturas y las carreteras heladas que podrían hacer inseguros los viajes.

El aviso de tormenta de hielo para partes de la costa de las Carolinas entró en vigor a medianoche y se espera que permanezca hasta el mediodía de este sábado.

A WINTER WEATHER ADVISORY HAS BEEN ISSUED: A cold front will bring light rain across the area this morning and afternoon. Expect cold air to rush in behind the cold front and bring the opportunity for light wintry weather tonight through Saturday morning. #scwx #ncwx #gawx pic.twitter.com/xGEZeO1Rd8

— NWS GSP (@NWSGSP) January 20, 2022