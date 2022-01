El Reino Unido revocó una norma que prohibía a los homosexuales y bisexuales donar sangre 0:42

Nota del editor: Ushma Neill es vicepresidenta de Educación y Formación Científica en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, y editora general del Journal of Clinical Investigation. Síguela en @ushmaneill. Lala Tanmoy (Tom) Das es un estudiante de doctorado en Weill Cornell Medicine de Nueva York al que se le ha prohibido donar sangre por ser gay. Síguelo en @TanmoyDasLala. Las opiniones expresadas en este comentario pertenecen únicamente a sus autores. Ver más opiniones.

(CNN) -- La Cruz Roja de Estados Unidos, que suministra el 40% de la sangre del país, ha anunciado que la nación se enfrenta a su peor escasez de sangre en más de una década. Según un comunicado del 11 de enero, la organización sin fines de lucro ha tenido menos de un día de suministro de tipos de sangre críticos en las últimas semanas. Como resultado, ha tenido que limitar la distribución de productos sanguíneos a los hospitales. En algunos casos, hasta una cuarta parte de las necesidades de sangre de los hospitales no se están cubriendo, lo que deja a muchos pacientes en el limbo con necesidades de transfusión que pueden salvarles la vida.



Esta escasez se debe a varios factores agravantes: los confinamientos relacionados con la pandemia, el descenso de las campañas de donación de sangre en colegios e institutos durante los dos últimos años, las condiciones meteorológicas invernales y las limitaciones de personal relacionadas con el covid han provocado la cancelación de las campañas de donación de sangre.

Sin embargo, existe una solución potencial para ayudar a aliviar parte de la escasez actual: eliminar las restricciones arcaicas, discriminatorias y poco científicas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) que subyacen en la donación de sangre de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

Cuando a principios de la década de 1980 se reconoció que el VIH afectaba principalmente a los hombres homosexuales y que era transmisible a través de los productos sanguíneos, los funcionarios encargados de la seguridad de la sangre tomaron la medida de excluir a los hombres homosexuales de la donación de sangre. Y tras el desarrollo de una prueba de detección, la FDA comenzó a realizar pruebas de detección del VIH en el suministro de sangre e impuso una prohibición de por vida a las donaciones de hombres homosexuales y bisexuales.

Hace 40 años, las precauciones de seguridad estaban justificadas: se necesitaban varios meses para saber si un individuo había contraído el VIH tras una relación sexual. Pero esto ya no es así, ya que las nuevas evaluaciones de laboratorio pueden detectar con gran precisión la presencia del VIH desde 10 días hasta poco más de un mes después de la transmisión.

Con la evolución de las capacidades de pruebas de detección del VIH, se han modificado las ventanas de aplazamiento: la prohibición de por vida se acortó a un año de celibato, en 2015, y luego se redujo a tres meses, en abril de 2020. Pero el actual requisito de tres meses de celibato antes de la donación sigue siendo innecesario, dada nuestra capacidad para garantizar que una muestra está libre de VIH en un plazo mucho más corto.

Además, la integridad del suministro de sangre está garantizada gracias a los pasos que se exigen antes de que cualquier producto biológico pueda ser transferido a otro ser humano. La Cruz Roja señala que toda la sangre donada se analiza para detectar agentes infecciosos, como el Trypanosoma cruzi (comúnmente conocido como enfermedad de Chagas), los virus de la hepatitis B y C, el VIH, el virus linfotrópico T humano (HTLV), el virus del Nilo Occidental, el virus del Zika, la babesia y la sífilis. Con este tipo de precauciones, otros países como Brasil, Argentina, Italia, Rusia, Sudáfrica, España y Hungría, que siguen procedimientos de seguridad similares, han eliminado cualquier aplazamiento de las donaciones de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Y con la escasez de sangre filtrándose por todo el ecosistema mundial, este mismo mes, el Ministro de Sanidad de Francia, Olivier Veran, anunció: "Estamos acabando con una desigualdad que ya no estaba justificada". A partir de marzo, los hombres franceses homosexuales y bisexuales ya no tendrán restricciones para donar sangre.

En Estados Unidos, se estima que hay más de 7 millones de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, muchos de los cuales se identifican como homosexuales o bisexuales. Y es probable que se trate de una subestimación, ya que la actividad sexual entre personas del mismo sexo no suele declararse. Un análisis realizado por el Instituto Williams, un instituto de investigación sobre políticas públicas con sede en la Facultad de Derecho de la Universidad de California, en Los Ángeles, sugiere que el levantamiento de la prohibición de la donación de sangre podría aumentar el suministro total anual de sangre entre un 2% y un 4%, lo que se traduciría en 345.400 a 615.300 pintas de sangre al año.

Y para contrarrestar a las personas que citan la "ventana silenciosa" del VIH, el periodo entre la infección y los marcadores de la misma que se detectan en los análisis, como razón para perpetuar los aplazamientos, la agencia de salud pública de Francia argumentó: "Este riesgo [de la ventana silenciosa] se estima actualmente en una de cada 11,6 millones de donaciones, es decir, una donación potencialmente infectada por el VIH cada cuatro años".

La continuación de estos aplazamientos de la donación para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres no solo limita el tan necesario suministro de donadores de sangre, sino que perpetúa el estigma que asocia principalmente a los hombres homosexuales y bisexuales con el VIH. En la práctica, la discriminación es demasiado evidente: un hombre heterosexual puede mantener relaciones sexuales de alto riesgo con mujeres durante años y, tras un periodo de tres meses de celibato o sexo monógamo, puede donar sangre. Sin embargo, un hombre homosexual con una relación monógama, que practica sexo seguro con su pareja, no puede donar nunca a menos que observe el celibato durante tres meses. Este flagrante doble rasero es la definición clásica de la intolerancia.

También resulta ofensivo que, a pesar de décadas de investigación sobre la prevención del VIH, los avisos de la política de la FDA sobre el contacto entre hombres del mismo sexo no hayan incorporado el papel de los medicamentos de profilaxis previa a la exposición (PrEP). De hecho, existen datos inequívocos que demuestran que, cuando se toma de forma sistemática, la PrEP tiene una eficacia cercana al 100% en la prevención de la transmisión del VIH por vía sexual. Y los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres siguen siendo la mayoría de los usuarios de la PrEP, lo que justifica un cambio en el diálogo sobre el VIH y el contacto sexual.

Las estrategias actuales, o la falta de ellas, para mitigar esta crisis parecen miopes y reaccionarias. En cambio, en el contexto de las metodologías de detección modernas y las decisiones informadas tomadas por otros países, instamos a la FDA a abolir el tiempo de aplazamiento para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres; esta es una opinión que ahora comparte la Casa Blanca de Biden.

En un momento en el que la nación hace un llamamiento a la unidad y a la comunidad, esta política arraigada en el fanatismo está lista para ser derogada. Excluir a todo un grupo de personas no responde a las necesidades de EE.UU., ni en una pandemia, ni tampoco fuera de ella.