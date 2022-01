¿Cuáles son los países con más contagiados de covid-19? 0:50

Nota del editor: El Dr. Tom Frieden, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de 2009 a 2017, supervisó las respuestas a las epidemias de gripe H1N1, ébola y zika. Es presidente y director general de Resolve to Save Lives, una iniciativa de Vital Strategies, y miembro sénior de Salud Global en el Consejo de Relaciones Exteriores.

La Dra. Shama Cash-Goldwasser, médica especialista en Enfermedades Infecciosas y epidemióloga, es asesora técnica principal del equipo de Prevención de Epidemias de Resolve to Save Lives, una iniciativa de Vital Strategies.

(CNN) -- La variante ómicron está causando un tsunami, no una ola, de infecciones en Estados Unidos. Hemos aprendido mucho sobre esta variante del nuevo coronavirus desde que se identificó hace menos de dos meses. Sabemos que es altamente transmisible y que ahora representa casi todos los nuevos casos de covid-19, habiendo desplazado a la variante delta a un segundo plano. La ómicron causa una enfermedad mucho menos grave que la delta, especialmente entre las personas que están totalmente vacunadas y reforzadas. Y parece que el actual pico de casos de covid-19 impulsado por la ómicron puede remitir casi tan rápidamente como se produjo.

Pero las noticias no son tan buenas como parecen. El rápido aumento de los casos está causando un incremento de las hospitalizaciones y las muertes, especialmente entre los no vacunados, y puede seguir aumentando durante varias semanas, incluso después de que el número de casos empiece a disminuir.

El enorme aumento de los casos ya está poniendo a nuestro sistema sanitario al límite de su capacidad, ya que los enfermos inundan las consultas médicas y los hospitales, que carecen de personal suficiente porque los trabajadores sanitarios también están enfermando de covid-19 y no pueden trabajar.

Dado que la variante ómicron causa una enfermedad menos grave que la delta, algunos han estado tentados de afirmar que no es peor que una gripe estacional mala. Aunque esto no era exacto hace un año (las anteriores variantes de coronavirus eran mucho más letales que cualquier cepa de gripe de los últimos 100 años), la ómicron es comparable en gravedad a la gripe. Pero hay importantes advertencias.

De forma individual, para las personas vacunadas y reforzadas, el covid-19 causado por la ómicron y la gripe son similares en gravedad en muchos aspectos. Para la gran mayoría de las personas vacunadas, es probable que el covid-19 no cause síntomas peores que un resfriado o una gripe, o incluso que sea completamente asintomático. La mayoría se recuperará en pocos días, aunque algunos requerirán hospitalización y algunos, lamentablemente –principalmente los no vacunados, los ancianos, los que están gravemente inmunodeprimidos o los que tienen múltiples comorbilidades subyacentes– morirán.

Al igual que en el caso de la variante delta, los no vacunados corren un riesgo mucho mayor de padecer una enfermedad grave causada por la ómicron que los vacunados. El riesgo de muerte por la delta entre los no vacunados era al menos 10 veces mayor que el riesgo de muerte entre los vacunados.

En el caso de la ómicron, se estima que el riesgo de muerte es un 90% menor que el riesgo de muerte por la delta; tal vez, alrededor del 0,1% (1 de cada 1.000) de los infectados por ómicron morirán. Pero si el riesgo de muerte de las personas no vacunadas es 10 veces mayor que el riesgo de muerte de las personas vacunadas, los no vacunados se enfrentan a un mayor riesgo de muerte por la variante ómicron que por la gripe, mientras que los vacunados tienen un riesgo extremadamente bajo de muerte por la ómicron.

Sin embargo, a nivel social, durante las próximas semanas, es probable que la variante ómicron sea mucho peor que "una simple gripe". La ómicron es asombrosamente infecciosa. Quizás, con las posibles excepciones del sarampión y la varicela, es la enfermedad más infecciosa que existe. Hoy en día, en Estados Unidos, hasta una de cada 10 personas puede tener covid-19 causado por esa variante.

Piénselo así: la gripe infecta a unos 60 millones de personas en Estados Unidos durante tres o cuatro meses. La variante ómicron probablemente infectará al menos el doble de ese número en solo tres o cuatro semanas. Eso significa que podría haber 10 veces más contagios por la ómicron que de gripe en la peor semana del pico de la variante ómicron, y la propia gripe suele saturar los hospitales en el pico de su temporada.

Alrededor de un tercio de los estadounidenses de 5 años o más no han completado su serie de vacunación primaria (dos dosis de las vacunas Pfizer o Moderna o la vacuna Johnson & Johnson, de dosis única). Solo el 40% de las personas que reúnen los requisitos para recibir una dosis de refuerzo la han recibido. En algunas comunidades, especialmente en los estados del sur y en la región de las montañas Rocosas, las tasas de vacunación son mucho más bajas.

Un gran número de casos, sobre todo entre personas no vacunadas y otras con enfermedades graves, estresan nuestro sistema de atención sanitaria y nos ponen a todos en peligro, incluso a los que no pueden acceder a la atención por emergencias no relacionadas con covid, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Cualquiera que diga que sabe lo que viene después de la variante ómicron no entiende el covid-19. No sabemos lo que vendrá después. La de ómicron podría ser la última gran oleada de covid-19 antes de que se convierta en una enfermedad endémica más manejable. O la delta podría resurgir mientras la ómicron se desvanece. O podría haber otra variante que sea a la vez extremadamente transmisible y altamente virulenta, el mes que viene o dentro de cinco años. Sencillamente, no podemos predecir el futuro del covid-19 o de la próxima amenaza de enfermedad infecciosa, por lo que debemos aumentar nuestra capacidad de adaptación y de aguantar los golpes.

Incluso si no te consideras de alto riesgo, contraer covid-19 puede acabar siendo algo más que un inconveniente menor. Tampoco está claro hasta qué punto una infección por la variante ómicron te protege de volver a contraer covid-19. Muchas infecciones no graves no generan una fuerte inmunidad. Ahora no es el momento de rendirse ni de "dejarse llevar". Pero eso no significa que el covid-19 tenga que dominar nuestras vidas. Podemos marcar una gran diferencia adoptando medidas sencillas para limitar la transmisión, proteger a los más vulnerables de la infección y proteger la atención sanitaria.

Esto significa vacunar a todas las personas que estén dispuestas a hacerlo; utilizar mascarillas en público y especialmente en lugares cerrados y concurridos; cambiar a mascarillas N95 más protectoras cuando esté indicado por el riesgo individual (personas mayores, inmunodeprimidas) o situacional (personas reunidas, en lugares cerrados y sin mascarilla en una zona de alta prevalencia de covid); aumentar las pruebas rápidas; aislar a los contactos más vulnerables durante 10 días completos para limitar su riesgo; y garantizar la disponibilidad universal de tratamientos eficaces contra el covid.

Todo el mundo está cansado de la pandemia. Pero el virus se está adaptando, y cuanto más rápido nos adaptemos, menos covid-19 dominará nuestras vidas. Si trabajamos juntos, podemos minimizar el impacto de la variante ómicron y estar en mejor posición para hacer frente a cualquier covid-19 u otra amenaza sanitaria que nos arroje a continuación.