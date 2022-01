La importancia de la tercera dosis y el uso de las mascarillas frente a la variante ómicron 2:56

(CNN) -- La policía de Virginia dijo que una mujer fue imputada después de que afirmó en una reunión de la junta escolar que se presentaría con armas cargadas si sus hijos tuvieran que usar mascarillas en la escuela.

En la publicación en la página de Facebook del departamento de policía, las autoridades dijeron que Amelia King, de 42 años, residente de Luray, fue acusada de hacer una amenaza oral mientras se encontraba en la propiedad escolar este viernes por la tarde.

El juez supremo la liberó con una fianza no garantizada de US$ 5.000.

La junta había estado debatiendo las medidas de mitigación de covid-19 a medida que la ola de ómicron continúa causando una transmisión comunitaria significativa y a la luz de un decreto del nuevo gobernador republicano Glenn Youngkin.

El 15 de enero, su primer día en el cargo, Youngkin emitió un decreto que decía que los padres podían decidir si sus hijos debían usar mascarillas en la escuela.

publicidad

Durante la sección de comentarios públicos de la reunión, una respuesta de uno de los cuatro residentes del condado de Page que habló se volvió confrontativa.

“Mis hijos no vendrán a la escuela el lunes con una mascarilla puesta”, dijo King a la junta escolar. "¿De acuerdo? Eso no va a suceder. Y traeré cada arma cargada y lista para... Llamaré a cada..."

Luego, King fue interrumpida por superar el límite de tiempo de tres minutos, y ella respondió: "Los veré a todos el lunes".

En respuesta a los comentarios, el superintendente escolar del condado de Page y el presidente de la junta escolar emitieron una declaración diciendo que no tomarían los comentarios a la ligera.

“Comentarios como estos no solo van en contra de todo lo que deseamos modelar para nuestros estudiantes, sino que van en contra de la naturaleza misma de cómo nosotros, como comunidad, debemos interactuar entre nosotros”, se lee en el comunicado. "Este tipo de comportamiento no es tolerado por nuestros estudiantes, profesores, personal, ni será tolerado por los padres o invitados de nuestra división escolar".

Como resultado de los comentarios, la junta escolar dijo que aumentaría la presencia policial en las escuelas el viernes y el lunes.

"El jefe de policía de Luray, Bo Cook, está investigando el incidente y está en comunicación con el fiscal de la Commonwealth, así como con funcionarios estatales y federales", dijo el comunicado.

Deja de usar mascarilla de tela, recomienda experto de JHU 0:58

En un correo electrónico a la junta escolar escolar, leído en voz alta al final de la reunión, King se disculpó y dijo que estaba "mortificada".

“De ninguna manera quise dar a entender que todas las armas están cargadas como armas de fuego reales, sino todos los recursos que puedo reunir para asegurarme de que mis hijos asistan a la escuela sin mascarillas”, supuestamente dijo en el correo electrónico. "Nunca haría tal cosa; estaba hablando en sentido figurado".

King, en el correo electrónico, dijo que se comunicó con la oficina del sheriff para explicarse.

CNN se acercó a King para hacer comentarios, pero no recibió una respuesta de inmediato. Durante su discurso, King señaló que había hablado anteriormente en las reuniones de la junta escolar y que los comentarios no estaban preparados.

"Me gusta sonar educada y cuando me salgo de la manga, me vuelvo realmente apasionada", dijo. "No siempre puedo decir exactamente lo que quiero decir de la manera adecuada".

CNN también se comunicó con la policía de Luray, el fiscal de la Commonwealth del condado de Page y la oficina del gobernador Youngkin para obtener comentarios, pero no recibió una respuesta de inmediato.

La junta escolar finalmente decidió en una votación de 4-2 "hacer que el uso de mascarillas sea la elección de los padres". Se requerirían mascarillas para todo el personal y para cualquier persona en los autobuses escolares.

Sin embargo, los padres deberán firmar un "formulario de exclusión" si no quieren que sus hijos usen mascarillas en la escuela. La junta escolar aún requerirá que los estudiantes que regresan de la cuarentena usen mascarillas, independientemente de la elección de los padres.