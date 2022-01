Ómicron cambió la forma de la pandemia. ¿La terminará para siempre?

La importancia de la tercera dosis y el uso de las mascarillas frente a la variante ómicron 2:56

(CNN) -- El mundo temió lo peor cuando una nueva y preocupante variante del coronavirus surgió a fines de noviembre y arrasó Sudáfrica a un ritmo nunca antes visto en la pandemia.

Pero dos meses después, con ómicron dominando gran parte del mundo, la narrativa cambió para algunos.



“Los niveles de preocupación sobre ómicron tienden a ser más bajos que con las variantes anteriores”, dijo a CNN Simon Williams, investigador de actitudes y comportamientos públicos hacia el covid-19 en la Universidad de Swansea. Para muchos, "el 'factor de miedo del covid' es menor", dijo.

La gravedad reducida de ómicron en comparación con las variantes anteriores y la probabilidad percibida de que las personas eventualmente se infectarán contribuyeron a esa relajación en la mentalidad de las personas, dijo Williams. Esto incluso causó que algunas personas busquen activamente la enfermedad para "superarla de una vez", una práctica contra la cual los expertos han advertido enfáticamente.

Pero algunos dentro de la comunidad científica son cautelosamente optimistas de que ómicron podría ser el último acto de la pandemia, brindando a grandes franjas del mundo "una capa de inmunidad" y acercándonos a una etapa endémica cuando el covid-19 es comparable a las enfermedades estacionales, como el resfriado o la gripe.

"Mi opinión es que se está volviendo endémico y seguirá siendo endémico durante algún tiempo, como sucedió con otros coronavirus", dijo David Heymann, profesor de epidemiología de enfermedades infecciosas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

“Todos los virus intentan volverse endémicos y, para mí, este parece que lo está logrando”, dijo.

El covid-19 evolucionó con gran imprevisibilidad, y la variante que reemplazó a delta podría haber sido más siniestra, dicen los expertos; pero el mundo finalmente obtuvo una cepa dominante que está arrasando con las poblaciones con facilidad, sin causar el mismo grado de hospitalizaciones, enfermedades graves y muertes que causaron las variantes anteriores.

Los expertos advierten que puede haber contratiempos en el camino: así como la composición de ómicron fue inesperada, la próxima variante podría presentar un riesgo más grave para la salud pública y retrasar el final de la pandemia.

Y muchos países, particularmente donde la cobertura de vacunación es baja, aún podrían enfrentar hospitales abrumados debido a la ola actual de ómicron.

Pero está apareciendo una urgencia política en gran parte de Occidente para devolver a las sociedades una sensación de normalidad, con la transmisibilidad de ómicron obligando a los líderes a elegir entre revertir las medidas de salud pública o ver el riesgo de que sus fuerzas laborales y economías se paralicen.

Y por primera vez desde que la propagación del covid-19 sorprendió al mundo a principios de 2020, algunos epidemiólogos y líderes están dispuestos a considerar la posibilidad de que el virus esté dando pasos hacia el estado endémico.

'Las reglas del juego han cambiado'

La pregunta con la que se enfrentarán los científicos y la sociedad en general a lo largo de 2022 es cuándo el covid-19 dejará su etapa actual y entrará en la endemicidad.

Una enfermedad que es endémica tiene una presencia constante en una población, pero no afecta a un número alarmantemente grande de personas ni altera la sociedad, como suele verse en una pandemia.

Los expertos no esperan que el covid desaparezca por completo en ninguna de nuestras vidas. En cambio, eventualmente llegará a un período similar al de varias otras enfermedades, donde "la mayoría de las personas se infectarán de niños, posiblemente varias veces, y a medida que esas infecciones se acumulen, desarrollarán una inmunidad", según Mark Woolhouse, profesor de enfermedades infecciosas. epidemiología en la Universidad de Edimburgo y autor de un libro sobre las primeras etapas de la pandemia.

"Esa es la situación hacia la que nos dirigimos", dijo. "Ómicron es otra dosis de virus. Todos seremos, en promedio, menos susceptibles a la enfermedad si recibimos esa dosis o si nos vacunamos".

Es por eso que la gravedad reducida de ómicron es tan clave: agrega una capa adicional de inmunidad, pero no conlleva el mismo riesgo de hospitalización que tuvo el covid-19 durante la mayor parte del año pasado. Ómicron se asocia con una reducción de dos tercios en el riesgo de hospitalización en comparación con delta, según un estudio escocés. Un documento separado de Sudáfrica puso la misma cifra en 80%.

"Mucho más de la mitad del mundo ahora ha tenido alguna exposición al virus o la vacuna. Las reglas del juego han cambiado desde el punto de vista del virus", dijo Woolhouse.

Y subrayar la confianza de los expertos es historia: aunque comparar el escenario actual con pandemias anteriores no es una ciencia exacta, hay evidencia del pasado de que se puede esperar que los virus evolucionen a versiones menos graves y eventualmente desaparezcan en el arsenal de resfriados anuales y gripes

“Hay otros cuatro coronavirus que se han vuelto endémicos”, dijo Heymann. “La historia natural de los contagios” indica que el covid-19 será el quinto, agregó.

"La gente reinterpretó la 'gripe rusa' a fines del siglo XIX como el surgimiento de un coronavirus del tipo del resfriado común", agregó Woolhouse, refiriéndose al brote de 1889-1890 que se estima que mató a alrededor de un millón de personas, pero que finalmente se convirtió en un resfriado común

"La 'gripe española' básicamente le dio al mundo entero una dosis muy desagradable de un virus de influenza H1N1" en 1918, dijo. Ahora, "recibimos una ola de ese virus casi todos los años".

Los expertos generalmente están de acuerdo en que ómicron nos acerca a esa etapa con el covid-19. Pero hay una gran advertencia que determina qué tan rápido llegaremos allí, y no depende de la cepa actual, sino de la que viene después.

"Es una pregunta abierta si ómicron será o no la vacuna de virus vivo que todos esperan, porque hay una gran variabilidad con nuevas variantes emergentes", dijo el Dr. Anthony Fauci, director de National Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo este lunes.

“Espero que ese sea el caso”, dijo Fauci a la Agenda de Davos, un evento virtual realizado esta semana por el Foro Económico Mundial, que refleja el optimismo cauteloso que expresan muchos epidemiólogos. Agregó que el mundo era "afortunado" de que ómicron no compartiera más características de delta.

Pero a pesar de todas las indicaciones positivas, "no significa que no surgirá una nueva variante y nos obligará a retroceder", dijo Woolhouse.

"No me gustaría decir en qué dirección iría la próxima (variante), agregó. "La próxima variante tiene que superar a ómicron, y lo principal que tendrá que poder hacer es evadir la inmunidad natural y evadir la inmunidad inducida", dijo. "Lo que no podemos decir de antemano es qué tan malo será".

Una carrera armamentista hacia la endemicidad

En términos epidemiológicos, ómicron generó algunos motivos para el optimismo, pero mucho depende de cómo evolucione el virus a partir de aquí.

Sin embargo, las pandemias no se mueven simplemente con los caprichos de un virus; también están dirigidos por el comportamiento humano y los actos políticos. Y a medida que se acerca el segundo aniversario de la pandemia en marzo, surgen señales de una carrera armamentista hacia la endemicidad.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien presidió uno de los lanzamientos de vacunación más efectivos de Occidente, dijo a la estación de radio Cadena Ser a principios de este mes que es hora de "evaluar la evolución del covid de pandemia a enfermedad endémica". Su ministra de salud dijo que expuso ese punto de vista a otros líderes de la Unión Europea.

El secretario de educación de Gran Bretaña, Nadhim Zahawi, quien anteriormente supervisó el lanzamiento de la vacuna en el Reino Unido, agregó a Sky News que quería que el Reino Unido "demuestre al mundo cómo se pasa de una pandemia a una endemia".

Y ese movimiento ya está en marcha en países como Dinamarca, donde las reglas de covid se abandonaron y luego se reintrodujeron el año pasado. Tyra Grove Krause, funcionaria del Statens Serum Institut (SSI) que se ocupa de las enfermedades infecciosas en el país, dijo este mes a la cadena local TV2 que ómicron podría "sacarnos" de la pandemia y devolver a los daneses a la normalidad en dos meses.

“Aquellos gobiernos que lograron un alto grado de inmunidad de la población a través del privilegio de la vacunación o la carga de la infección ahora tienen una gama más amplia de opciones que a principios de 2021”, dijo Thomas Hale, profesor asociado de la Escuela Blavatnik de la Universidad de Oxford, y el líder académico de su Rastreador de Respuesta Gubernamental covid-19.

Muchos países están comenzando a actuar como si el covid ya fuera endémico. Inglaterra resistió las nuevas restricciones a pesar de las cifras récord de infecciones en las últimas semanas, y aunque las hospitalizaciones y las muertes aumentaron, su sector de atención médica parece haber sobrevivido al pico de la ola ómicron sin registrar las altas admisiones observadas durante las variantes anteriores.

Los primeros ejemplos del mundo real como este podrían dar a otras naciones la confianza para eliminar las restricciones y, como propuso el primer ministro británico Boris Johnson este mes, "superar" la ola ómicron. "Muchos países miraron al Reino Unido, porque ven que el Reino Unido tiene cierto grado de permisibilidad" en las restricciones, dijo Heymann.

Ese enfoque se está volviendo rápidamente más común. La ayuda financiera relacionada con el covid terminará pronto en Francia a medida que se reduzcan las restricciones; “Estamos anunciando [a la gente en Francia] que la pandemia quizás haya quedado atrás a mediados de febrero”, anunció este jueves el primer ministro francés, Jean Castex.

Lo que impulsa este impulso es el impacto devastador que ómicron está teniendo en las fuerzas laborales esenciales, un desarrollo que cambió el cálculo de los gobiernos. Ante el dilema de abordar la transmisión o mantener sus países en funcionamiento, los líderes se han movido rápidamente para reducir los períodos de aislamiento.

"Claramente, sacar a las personas de la fuerza laboral, en particular las escuelas y la atención médica, es un impacto costoso", de ómicron, dijo Hale. "Por supuesto, es preferible prevenir la transmisión generalizada en primer lugar, aunque para muchos países que ahora enfrentan ómicron, este punto ahora es discutible".

Eso significa que un número cada vez mayor de países buscan "transferir la evaluación de riesgos a sus poblaciones", dijo Heymann, relajando las reglas y alentando la autoevaluación, las decisiones personales sobre el uso de máscaras e incluso evaluaciones individuales entre las personas infectadas sobre cuánto tiempo necesitan aislarse.

Muchos expertos todavía alientan restricciones para reducir la transmisión, al menos mientras la ola ómicron esté con nosotros. Pero Williams señaló que las poblaciones se están alejando cada vez más de esa visión.

"La forma en que se representó a ómicron en algunos informes de los medios, e incluso indirectamente por parte de algunos políticos, que fueron demasiado rápidos para enfatizar el mensaje 'tenemos que aprender a vivir con él', contribuyó a esta visión ahora bastante generalizada de que ómicron es menos preocupante", dijo.

Muchos advierten que el problema con ese enfoque es que algunas partes del mundo son menos capaces de adoptar un enfoque relajado.

“Por definición, una pandemia no termina hasta que termina, para todos, en todas partes”, dijo Williams. "Nuestra atención ahora debería centrarse cada vez más en llevar suficientes vacunas a las personas de países de ingresos bajos y medianos".

La cobertura de vacunación es más baja en muchas regiones más pobres del mundo, particularmente en Europa del Este, Asia Central y gran parte de África, lo que hace que esos lugares sean especialmente susceptibles a nuevas variantes preocupantes o a oleadas más graves de hospitalizaciones.

“Una pandemia tiene varios componentes en varios países”, dijo Heymann. "Creo que los países se volverán endémicos a diferentes ritmos".

Y eso agrega una capa adicional de incertidumbre a la pregunta de si ómicron acelerará el final de la pandemia.

"Los sistemas de salud de todo el mundo tendrán que ser conscientes" de los riesgos del covid, incluso si pronto comienza a actuar y se siente más como un resfriado estacional, dijo Woolhouse.

"El mundo ha cambiado: hay un nuevo patógeno humano allí y seguirá causando enfermedades en el futuro previsible", concluyó. "Siempre íbamos a vivir con el covid. Nunca iba a desaparecer, lo sabíamos desde febrero de 2020".

"Lo que no sabíamos, y aún no sabemos del todo, es exactamente cómo se ve".