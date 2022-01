La guerra del streaming: ¿cuál servicio es el ideal para ti y tu cartera?

Netflix costará más. Mira el aumento en EE.UU. y Canadá 0:40

(CNN Español) -- La guerra del streaming se hace más interesante, y complicada, con la continua llegada de nuevas opciones. Por un lado tenemos a los grandes nombres como Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max (que es propiedad de la empresa matriz de CNN, WarnerMedia), y por otro están opciones más básicas pero mucho más baratas, por no decir gratis.

Por un lado, el aumento de competencia nos ha dado más opciones de películas y series para elegir, pero también ha incrementado los precios de suscripción. Recientemente, Netflix, la plataforma líder del mercado, aumentó sus precios de suscripción.

¿La razón? Con los años el crecimiento de compañías como Netflix tiende a ralentizarse y atraer a nuevos suscriptores se vuelve más difícil dada a la gran competencia, y los ingresos deben venir de alguna parte. Subir los precios a los consumidores es una manera fácil de conseguirlo.

Los incrementos de precios, incluso cuando se trata de tan solo US$ 1, pueden ser demasiado considerando la afluencia de servicios en los últimos años considerando que los consumidores suelen pagar por más de una suscripción, según datos de Statista.

A continuación, te decimos qué ofrecen algunos de los servicios más populares y cuánto te costaría la suscripción mensual.

publicidad

Netflix

El líder del streaming mundial es Netflix con más de 208 millones de suscriptores globales, y una enorme cantidad de opciones de entretenimiento. Desde una variedad de documentales, series y películas, hasta producciones originales que han logrado darle vuelta al mundo como ocurrió en 2021 con el "El Juego del Calamar". Con sus producciones originales, como fue el caso de "Roma" y "Mank" Netflix ganó varios premios Oscar, y este año "The Power of the Dog" se posiciona como favorita.

Precio suscripción mensual: US$ 9,99 / 139 pesos mexicanos / 16.900 pesos colombianos / 379 pesos argentinos

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video probablemente sea una de las mejores opciones costo-beneficio si sueles realizar compras a través de su plataforma de comercio electrónico, ya que si pagas la membresía anual al servicio Prime la plataforma de video viene incluida. De no ser así, puedes contratar el servicio por streaming de forma independiente. Sin embargo, esta opción no está disponible para todos los países.

En cuanto a contenido, Amazon Prime Video puede no contar con tantas opciones como Netflix, pero ofrece una buena cantidad series, películas y producciones originales como la próxima precuela de "El señor de los anillos", que estará disponible más tarde este año, así como a series premiadas como "The Boys" y "The Marvelous Mrs. Maisel".

Precio suscripción mensual: US$ 8.99

Membresía mensual Amazon Prime: US$ 12.99 / 99 pesos mexicanos / 17.900 pesos colombianos / 319 pesos argentinos

Disney+

Disney ha logrado consolidar un enorme imperio con sus viejas producciones y relativamente recientes adquisiciones de los estudios PIXAR, la franquicia de StarWars, los héroes de Marvel y los estudios de la 20th Century Fox. Tan solo en los últimos meses Disney+ ha lanzado series exclusivas como "What If" o "The Book of Boba Fett" y los suscriptores pueden disfrutar desde la comodidad de sus hogares de grandes éxitos taquilleros y del streaming como "Encanto" y "Black Widow".

Precio suscripción mensual: US$ 7,99 / 159 pesos mexicanos / 23.900 colombianos / 385 pesos argentinos

Apple TV+

A diferencia de otros servicios por streaming, Apple apuesta por la calidad a la cantidad y es que su catálogo no es tan amplio como el de la competencia, pero algunas de sus series exclusivas han logrado varios galardones. Un gran ejemplo de lo anterior es la comedia "Ted Lasso" y el drama "The Morning Show".

Precio suscripción mensual: US$ 4,99 / 69 pesos mexicanos / 19.000 pesos colombianos / US$ 2,99 en Argentina

HBO Max

El año pasado HBO Max llegó oficialmente a Latinoamérica y el Caribe con un amplio catálogo que incluye series, películas, documentales, conciertos y presentaciones de standup comedy. HBO es la casa de grandes producciones como "Game of Thrones", "The Flight Attendant", "Euphoria" y "Succession".

Precio suscripción mensual: US$ 14.99 / 144 pesos mexicanos / 19.900 pesos colombianos / 218,90 pesos argentinos

Hulu

Si vives en Latinoamérica Hulu podría no sonarte familiar, y es que este servicio por streaming creador de apremiadas series como "The Handmaid's Tale" y "Dopesick", únicamente está disponible en Estados Unidos. Sin embargo, este servicio te ofrece no solo un amplio catálogo de películas, series y documentales, sino también acceso al contenido de cadenas de televisión como CBS, ABC y NBC.

Precio suscripción mensual: US$ 6,99 con comerciales y US$ 12,99 sin comerciales.

Como Netflix, pero gratis

Si quieres recortar gastos, pero seguir disfrutando de películas y series por streaming, existen opciones gratuitas que podrían sustituir a algunos servicios de suscripción con costo. Al ser opciones sin costo sus catálogos suelen estar limitados y algunas de estas opciones incluyen comerciales. Sin embargo, en este caso literalmente no pierdes nada con probarlas.

Los servicios gratuitos de entretenimiento por streaming son:

Pluto TV

Tubi TV

Plex

Peacock

Sling TV

Crackle

Miguel Ángel Antoñanzas de CNN colaboró a este artículo.