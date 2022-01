Los pronósticos para la postemporada de la NFL 2:03

(CNN) -- A menos que tuvieras una bola de cristal o hubieras leído las hojas de té, el sábado por la noche no fue una buena noche para las personas en el negocio de las predicciones. Los Cincinnati Bengals y los San Francisco 49ers obtuvieron victorias sorprendentes gracias a los goles de campo ya cuando el tiempo estaba por agotarse. Ambos equipos llegaron a sus enfrentamientos de la ronda divisional de la NFL como los rivales con menos probabilidades.

El pateador novato Evan McPherson perforó un gol de campo de 52 yardas para darle a los Bengals una victoria de 19-16 sobre los clasificados No. 1 Tennessee Titans y avanzar a su primer juego de Campeonato de la AFC desde la temporada de 1988.

Más tarde, en un Lambeau Field con nieve, Robbie Gould pateó un gol de campo de 45 yardas para reclamar una sorprendente remontada 13-10 sobre los Green Bay Packers y supearlos en el juego del Campeonato de la NFC.

Los dos equipos están ahora a una victoria del Super Bowl LVI. Los Bengals visitarán a los Buffalo Bills o a los Kansas City Chiefs, mientras que los 49ers enfrentarán a Los Angeles Rams o Tampa Bay Buccaneers el próximo fin de semana.

Bengals: se menos a más

Para los Bengals, la temporada 2021 ha sido un momento de crecimiento.

Una franquicia que ha tenido tan poco éxito (el triunfo del fin de semana pasado contra Los Raiders de Las Vegas fue su primera victoria en los playoffs en 31 años), esta es una racha de ensueño.

Detrás del mariscal de campo de segundo año Joe Burrow, el receptor abierto novato Ja'Marr Chase y el pateador novato McPherson, Cincinnati ha desarrollado una de las ofensivas más potentes de la liga.

Pero enfrentar a los Titans, clasificados No. 1 en la AFC y dar la bienvenida al corredor superestrella Derrick Henry, ganar en Nashville parecía una tarea difícil para un equipo sin experiencia.

Sin embargo, nunca mostraron signos de nerviosismo. Los Bengals ganaban 9-6 en el medio tiempo antes de que Joe Mixon se abriera paso bailando para extender la ventaja a 16-6.

Después, los Titans igualaron el marcador con solo el último cuarto restante. Un gol de campo, una intercepción dramática de un pase de Burrow en la siguiente jugada y un lanzamiento de touchdown exquisito del mariscal de campo de los Titans, Ryan Tannehill, a AJ Brown prepararon un final dramático.

Y luego de un fuerte juego defensivo de ambos lados, una intercepción de Tannehill por parte del apoyador de los Bengals, Logan Wilson, preparó la patada decisiva de McPherson para enviar a Cincinnati a la siguiente ronda.

Después del juego, los jugadores de los Bengals elogiaron los nervios de su pateador, y Burrow dijo que tenía "hielo en las venas".

Burrow dijo a los periodistas que antes de salir a buscar la patada ganadora, McPherson le dijo: "Bueno, parece que vamos al Juego de Campeonato de la AFC".

Momentos después, sus compañeros de equipo lo rodearon después de cumplir su promesa.

Una sorpresa en la nieve

Con las temperaturas cayendo por debajo del punto de congelación y la nieve cayendo, viajar de California a Wisconsin para enfrentarse a Green Bay era una tarea abrumadora.

Y los Packers marcaron la pauta temprano en casa, una serie inicial impresionante que terminó con un touchdown de AJ Dillion para darles una ventaja.

Si bien la ofensiva de los 49ers tuvo problemas, también lo hicieron los Packers después de eso, con un gol de campo bloqueado en su única otra oportunidad real de anotar en la primera mitad.

San Francisco consiguió su propio gol de campo poco después, antes de que los Packers respondieran con el suyo en la segunda mitad.

Pero fue un error en equipos especiales lo que cambió el impulso a favor de los 49ers, un despeje bloqueado que permitió a Talanoa Hufanga recoger el balón suelto y correr en un touchdown con menos de cinco minutos para el final.

Después de detener nuevamente la ofensiva de Green Bay, los 49ers pudieron ponerse en posición para permitir que Gould diera la patada ganadora y avanzaran a su segundo juego de Campeonato de la NFC en tres años.

Si bien fue júbilo para los 49ers, por el lado de los Packers la derrota inicia una temporada de preguntas sobre el futuro del mariscal de campo superestrella Aaron Rodgers en Green Bay.

El jugador de 37 años, el MVP reinante de la NFL, podría ganar el premio esta temporada, pero dijo que estaba "un poco adormecido" después de la derrota.

La última temporada estuvo llena de rumores y especulaciones de que después de 18 años con el equipo, Rodgers quería mudarse a otra parte.

Pero dice que tomará una decisión sobre su futuro después de haber tenido tiempo para considerarlo.

"No pensé que estaríamos hablando de esto después de este juego", dijo Rodgers.

"Me tomaré un tiempo y conversaré con la gente de aquí, y luego me tomaré un tiempo y tomaré una decisión, obviamente antes de que la agencia libre o cualquier cosa comience en ese frente. Acaba de empezar esto. Un poco impactante, desde luego. Esperaba tener un buen fin de semana para el Campeonato de la NFC, disfrutar el período previo y luego comenzar a contemplar algunas cosas, así que ni siquiera he dejado que el momento realmente se asiente".