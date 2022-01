Estas mascarillas son efectivas contra ómicron 0:49

(CNN) -- A medida que el Gobierno de Estados Unidos empieza a distribuir mascarillas gratuitas, tal vez te preguntes: ¿cuánto tiempo puedo usar realmente una N95 y aún así protegerme a mí mismo y a los demás del riesgo de covid-19?

"Uso la mía durante una semana", dijo Linsey Marr, profesora de Ingeniería Civil y Ambiental en Virginia Tech.

El material y la capacidad de filtración de una mascarilla N95 "no se degradarán a menos que la frotes físicamente o le hagas agujeros", dijo Marr. "Tendrías que estar en aire muy contaminado... durante varios días antes de que perdiera su capacidad de filtrar partículas. Entonces, realmente puedes usarlas durante mucho tiempo".

"La gente ha estado hablando de 40 horas, creo que está bien. (...) Las correas se aflojarán demasiado o tal vez se rompan antes de que pierdas la capacidad de filtración", agregó.

La razón por la que las mascarillas N95 se designan como de un solo uso es porque están categorizadas como mascarillas médicas, dijo Erin Bromage, profesora asociada de Biología en la Universidad de Massachusetts Dartmouth.

En entornos médicos, los trabajadores de la salud cambian las mascarillas con más frecuencia para evitar "la contaminación cruzada de la habitación de un paciente con el equipo que se usó en la habitación de una persona infecciosa y luego pasar a la siguiente habitación y traer esa infección contigo", dijo. "Cuando tomas algo de grado médico que es de un solo uso y lo pones en el público en general, no nos preocupa que contamines los diferentes entornos en los que te encuentras. Realmente se trata de brindarte protección".

Las N95 "solían costar alrededor de US$ 1 cada una", agregó Bromage, pero los precios se han disparado recientemente debido a que la demanda pública de estas mascarillas ha aumentado en medio de las preocupaciones sobre la variante de ómicron. Si reutilizas las N95 de manera segura, obtienes al menos dos o tres días de uso de una mascarilla, agregó Bromage, pero "sé que aún representa un gasto".

Algunos departamentos de salud pública locales, como los departamentos de salud de Maryland y Milwaukee, ofrecen mascarillas N95 gratuitas.

Esto es lo que debe saber sobre cómo usar y reutilizar de manera segura las mascarillas N95.

¿Por qué N95?

En comparación con las mascarillas de tela, las N95 bien ajustadas evitan mejor que las partículas diminutas entren en la nariz o la boca gracias a ciertos materiales, como las fibras de polipropileno, que actúan como barreras mecánicas y electrostáticas para el aire compartido, el principal impulsor de la infección por coronavirus.

La diferencia entre las mascarillas N95 y KN95 es dónde está certificada la mascarilla, según el departamento de salud del estado de Oklahoma. Estados Unidos certifica las N95, mientras que China aprueba los KN95. Alrededor del 60 % de las mascarillas KN95 que se venden en Estados Unidos son falsificadas y no cumplen con los requisitos del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

“Si están hechos según el estándar y certificados por las juntas correspondientes en su país, como NIOSH aquí, todos hacen básicamente lo mismo”, dijo Bromage anteriormente a CNN. "Pero hay un montón de imitaciones que no están certificadas en el lado de las KN95, que pueden cumplir con los estándares pero no están certificados para cumplirlos. Y hay otros que claramente no lo hacen".

Las mascarillas N95 "no están hechas para niños", dijo Marr. "Para niños más grandes, mi hijo de 10 años usa una N95 que viene en un tamaño pequeño (destinado a adultos)".

"Si ves una N95 como comercializada para niños, eso debería generar una alerta", agregó Marr. "Habrá KN95 y KF94 diseñados y comercializadas para niños. Con esas, es el mismo problema que discutimos para los adultos, que es asegurarse de obtenerlas de una fuente confiable y de buena reputación, porque hay un problema con las KN95 falsas que no son tan protectoras como deberían".

El Proyecto N95, el Centro Nacional de Información que trabaja para brindar acceso equitativo a equipos de protección personal y pruebas de coronavirus, es una fuente confiable de mascarillas N95 y KN95, dijo Marr.

Las KF94 son mascarillas estándar coreanas.

Es posible que debas probar algunas marcas o formas diferentes de KN95, KF94 o N95 pequeñas para encontrar una que te quede bien y sea cómoda para tu hijo, dijo Marr. Si aún tienes problemas para ajustar la mascarilla a la cara de tu hijo, puedes atar las correas de las orejas o usar ajustadores para asegurarte de que la mascarilla se afirme lo suficiente, sugirió. Este video de los CDC sobre el método de nudo y pliegue también podría ayudar.

Cómo reutilizar una mascarilla N95 (y cuándo no hacerlo)

Para reutilizar las mascarillas N95 de la manera más segura posible, evita tocar la parte exterior frontal de la mascarilla cuando te la pongas, dijo Marr. En su lugar, trata de agarrarla por los bordes o las correas. "Definitivamente evita la parte justo en frente de donde respiras, como justo en frente de tu nariz y boca", agregó.

Incluso después de usar una N95 en un entorno cerrado lleno de gente, como un metro, Marr dijo que "estas mascarillas están realmente diseñadas para manejar muchas partículas y seguirán funcionando".

Sin embargo, la exposición al virus sí debería llevarte a cambiar de cuidados. Si "estuviera trabajando en una oficina y usara una N95 y alguien en mi oficina hubiera dado positivo, sabría que estaba bien protegido", dijo Bromage. "Pero probablemente tiraría esa mascarilla. Porque esa mascarilla ha hecho su trabajo de atrapar el virus y ni siquiera quiero correr el riesgo de que esté allí y se me meta en las manos o lo que sea".

Es posible que, sin saberlo, hayas estado cerca de una persona infectada en cualquier otro espacio público, como un metro o una tienda de comestibles, mientras usabas una mascarilla N95. Mantenerse al menos a 2 metros de distancia de los demás tanto como sea posible puede ayudar a reducir el riesgo de covid-19.

Si la mascarilla se humedece, se ensucia visiblemente, se dobla, se arruga o se daña de alguna otra forma, incluso por usar maquillaje, debes reemplazarla, ya que estas condiciones podrían disminuir la eficacia, dijeron Marr y Bromage.

"Cuanto más tiempo la usas, más material atrapa, lo que significa que la transpirabilidad, la resistencia de la mascarilla comienza a disminuir", dijo Bromage. "Uno de los primeros indicadores de poder cambiarla si se ve bien y limpia es que se siente un poco más difícil respirar. Cuando parece haber más resistencia con cada respiración".

Cómo desinfectar las mascarillas N95

Cuanto más tiempo y con más frecuencia uses una mascarilla N95, más contaminada puede estar. Pero las partículas morirán en el transcurso de unas pocas o varias horas, dijo Marr, e incluso más rápido si deja la cubierta facial a un lado a la luz del sol.

"Cosas como la temperatura y la luz solar tienen un efecto, pero no quieres tirarlo en un horno o microondas", dijo Bromage. "Solía ​​pegar el mío en el salpicadero de mi coche en verano, y eso sería más que suficiente con respecto al calor y la luz directa que recibía. Pero en realidad, no hay nada que puedas hacer para prolongar su vida a través de una limpieza accesible para una persona promedio".

Debido a que las mascarillas N95 tienen esa carga estática especial que ayuda a filtrar los virus, no debes lavarlas, ya que el agua disipará la carga, dijo Marr.

En general, el riesgo de contaminación al reutilizar las mascarillas N95 es "más bajo, mucho más bajo que el riesgo de no usar una N95 y respirar partículas", dijo Marr. "No quiero que las personas eviten usar una N95 porque les preocupa la contaminación en una N95. La N95 proporcionará un beneficio neto importante".