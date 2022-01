(CNN) -- A medida que las pruebas gratuitas de covid-19 están llegando a los buzones de las personas que las solicitaron, las primeras mascarillas N95 gratuitas para el público comienzan a llegar a las farmacias estadounidenses, y habrá más en camino en los próximos días.



El Gobierno de Biden pretende aumentar el acceso a mascarillas de alta calidad en medio de la propagación de la variante ómicron del coronavirus, altamente transmisible. Mientras tanto, las pruebas gratuitas empezaron a enviarse la semana pasada, comp parte del esfuerzo de la administración por aumentar el acceso a los tests en todo Estados Unidos.

Las mascarillas ya están listas para su distribución en algunos supermercados Hy-Vee y Meijer en el Medio Oeste, y se espera que haya más en las tiendas Southeastern Grocers a finales de esta semana.

"La semana pasada comenzaron a enviarse las mascarillas y a llegar a las farmacias y tiendas de comestibles de todo (el) país. Esperamos que a lo largo de la semana el número de tiendas y de N95s que lleguen aumente significativamente", dijo un funcionario de la administración a CNN este lunes.

El Gobierno de Biden anunció la semana pasada que los 400 millones de mascarillas N95, procedentes de la Reserva Nacional Estratégica, se distribuirán a farmacias y centros de salud comunitarios, y se espera que el programa esté totalmente en funcionamiento a principios de febrero. Las mascarillas están llegando a sus destinos acompañadas de folletos y carteles del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que es el responsable del pago de las mascarillas.

"Ponte la mascarilla y maximiza tu protección", dicen los folletos, animando a los estadounidenses a "ayudar a frenar la propagación del covid protegiéndose a sí mismos y a los que les rodean".

Some of the 400 million N95 masks from the Strategic National Stockpile are starting to arrive at pharmacies across the country. Here's the accompanying flyer and branding from @HHSGov, which includes a QR code link with more information. pic.twitter.com/7NcgOwrcKP

— Betsy Klein (@betsy_klein) January 24, 2022