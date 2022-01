Presentador grita a antivacunas: "Imbéciles, pónganse cubrebocas" 1:03

(CNN) -- En un mitin contra los mandatos de vacunas en Washington, Robert F. Kennedy Jr. comparó este domingo las políticas de vacunas en Estados Unidos con las acciones de un estado totalitario, e incluso sugirió que Ana Frank estaba en una mejor situación cuando se escondía de los nazis.

"Incluso en la Alemania de Hitler (sic), podías, podías cruzar los Alpes hacia Suiza. Podrías esconderte en un ático, como lo hizo Ana Frank", dijo Kennedy, un destacado antivacunas, en un discurso en el Monumento a Lincoln. "Visité, en 1962, Alemania del Este con mi padre y conocí a gente que había escalado el muro y escapado, así que era posible. Muchos murieron, cierto, pero era posible".

El comentario antisemita históricamente inexacto de Kennedy ignora el hecho de que Frank y otros 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis. Ana Frank, que era una adolescente en ese momento, se escondió en un ático en Países Bajos, no en Alemania, antes de que la atraparan y la enviaran a un campo de concentración, donde murió.

El Memorial de Auschwitz respondió a Kennedy en un comunicado en Twitter, diciendo: "Explotación de la tragedia de las personas que sufrieron, fueron humilladas, torturadas y asesinadas por el régimen totalitario de la Alemania nazi, incluidos niños como Ana Frank, en un debate sobre las vacunas y las limitaciones durante la pandemia global es un síntoma triste de decadencia moral e intelectual".

La protesta de Kennedy contra los mandatos de vacunas

El hijo del exfiscal general y candidato presidencial Robert F. Kennedy tiene un largo historial de difusión de información errónea sobre las vacunas.

Si bien no existe un mandato nacional de vacunación que cubra a todos los estadounidenses, varias ciudades del país, incluida Washington, han requerido prueba de vacunación para acceder a muchos restaurantes, bares, gimnasios y otros negocios privados. El gobierno federal ordenó vacunas para los trabajadores federales, pero un juez federal en Texas impidió que la administración las aplicara el viernes.

El intento de la administración de exigir vacunas para las grandes empresas fue bloqueado por la Corte Suprema de EE.UU. a principios de este mes, aunque permitió que un mandato de vacunas para ciertos trabajadores de la salud entrara en vigencia en todo el país. Algunas empresas tienen vacunas obligatorias voluntariamente.

El evento de este domingo, anunciado como una protesta contra los mandatos de vacunas, contó con oradores que difundieron repetidamente información errónea sobre las vacunas y exhibieron varias comparaciones intolerantes con el Holocausto. Se vio al menos a un hombre mostrando una estrella de David amarilla, que la ley exigía que los judíos usaran como identificador en la Alemania nazi.

Si bien el lenguaje que hace referencia al totalitarismo fue común en todos los discursos, las referencias al Holocausto se encontraron en gran parte en carteles, uno de los cuales decía: "¡Haz que el Código de Nuremberg vuelva a ser grandioso!" y otro decía: "Traigan de vuelta los juicios de Nuremberg". El Código de Nuremberg delineó los "experimentos médicos permitidos" en sujetos humanos y declaró que dichos experimentos deben ser por el bien de la sociedad y satisfacer los conceptos morales, éticos y legales. El código se estableció durante el enjuiciamiento de médicos alemanes que sometieron a judíos a tortuosos experimentos médicos.

Otro letrero con claros sentimientos antisemitas decía: "Corruptos, NIH, Big Pharma Mafia, Big CDC Cartel; Big Fraud Media: ¡Su circuncisión está dividiendo a Estados Unidos!".

Otros asistentes se vistieron y sostuvieron carteles que promocionaban al expresidente Donald Trump o que atacaban al presidente Joe Biden. Muchos también usaron camisetas con "Defeat the Mandate", el nombre del evento. Los organizadores obtuvieron un permiso del Servicio de Parques Nacionales para hasta 20.000 personas para el evento. Los manifestantes comenzaron en el Monumento a Washington y marcharon hasta el Monumento a Lincoln, donde los oradores se dirigieron a la multitud.

Joe Johns de CNN habló con tres mujeres, Kim Cogswell, Christina Patterson y Erin Nichols, que viajaron desde Pensilvania y Maryland a Washington para lo que dos de ellas dijeron que era su primera protesta a gran escala. Dijeron que la falta de libertad es su mayor frustración con los mandatos de vacunación, aunque ninguna dijo con confianza que pensaba que las vacunas eran seguras.

Cogswell dijo que es trabajadora de la salud, "eso me ha traído aquí debido a los problemas que he tenido con mi trabajo y mi estado actual de vacunación". Cuando se le preguntó qué tipo de problemas, Cogswell dijo: "Múltiples problemas con recursos humanos y médicos que me tratan de manera diferente y me discriminan debido a mis elecciones".

Patterson dijo que trabaja en el sistema escolar, pero dice que no se ha enfrentado a una reacción negativa personal en el trabajo por no estar vacunada.

Las vacunas autorizadas en EE.UU.

Las tres vacunas disponibles en Estados Unidos son seguras y efectivas para prevenir la enfermedad grave y la muerte por covid-19. Se estudiaron en grandes ensayos clínicos que incluyeron a miles de personas, y más de 210 millones de personas en Estados Unidos han sido vacunadas por completo desde que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó las vacunas para uso de emergencia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. dicen que los beneficios de la vacunación superan los riesgos y continúan monitoreando posibles problemas de seguridad. Algunas personas experimentan efectos secundarios breves y leves, como dolor de cabeza, dolor muscular e hinchazón en el lugar de la inyección después de la vacunación, dicen los CDC, pero las complicaciones graves son raras.

En noviembre, los CDC informaron que los adultos no vacunados tenían 13 veces más riesgo de dar positivo por covid-19 y 68 veces más riesgo de morir por covid-19 en comparación con los adultos que estaban completamente vacunados y con dosis de refuerzo.

Jamie Gumbrecht contribuyó a este informe.