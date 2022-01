Elon Musk, a punto de hacerse más rico por estas razones 1:13

Nueva York (CNN Business) -- No fue el mejor inicio de año para el hombre más rico del mundo, pero esto no es algo que preocupe realmente a Elon Musk.



Las acciones de Tesla que posee Elon Musk han perdido cerca de US$ 30.000 millones este año, hasta el cierre del lunes, luego de una caída del 12%. Pero los próximos 12 meses podrían ser los más lucrativos para Musk. Si los analistas están en lo cierto, Tesla reportará fuertes resultados financieros este año que le representarán miles de millones de dólares para Musk por adjudicación de acciones.

Musk no recibe ningún salario base ni bonificación en efectivo de Tesla. En su lugar, recibe opciones de compra de acciones en función de que la empresa alcance determinados objetivos financieros y de valor de mercado. Su paquete salarial de 2018 asignaba 101 millones de acciones ajustadas por división que se concederían a Musk en 12 tramos iguales, a medida que la empresa alcanzara esos objetivos.

Todos los objetivos de valor de mercado se han alcanzado, aunque la reciente caída de Tesla la ha sacado de la lista de empresas con una capitalización de mercado de un billón de dólares. Y hasta ahora se han alcanzado siete de los objetivos financieros, dos de ellos en 2019, otros dos en 2020 y tres en los primeros nueve meses de 2021. Así que ya ha recibido 59 millones de los 101 millones de opciones de ese paquete.

Los analistas esperan que Tesla alcance los cinco objetivos financieros restantes este año para dar a Musk todas las opciones que podría obtener bajo ese paquete de 2018. Si están en lo cierto, tendrá derecho a cuatro de los tramos este año, un récord para él, y uno más a principios de 2023, una vez que los resultados del cuarto trimestre de 2022 estén oficialmente en los libros.

"Con la trayectoria de crecimiento de Tesla, me sorprendería que no obtuviera los cinco tramos este año si se cumplen todos los requisitos", dijo Dan Ives, analista tecnológico de Wedbush Securities.

Cada uno de los tramos de opciones le daría derecho a comprar 8,4 millones de acciones por el precio de ganga de US$ 70,01 por acción, el precio de la acción cuando las opciones se concedieron por primera vez en 2018. Al precio de cierre del lunes de US $930, eso significa que cada tramo de opciones valdría US$ 7.300 millones, y los cinco tramos sumarían US$ 36.300 millones.

Es muy probable que tenga derecho a al menos un tramo de opciones, quizás dos, cuando Tesla presente los resultados del cuarto trimestre este miércoles. Debería tener al menos tres tramos en la mano una vez que los resultados del primer trimestre se presenten en abril, y un cuarto tramo a mediados de año.

Una gran factura fiscal... en 2027

Por muchas opciones que Musk reciba en los próximos 12 meses, es probable que no tenga que pagar ningún impuesto por ellas durante unos cinco años. Eso es porque solo tendrá que pagar impuestos sobre las opciones una vez que las ejerza y compre acciones adicionales. Y es probable que solo lo haga cuando las opciones estén a punto de expirar.

Así lo hizo el año pasado, cuando ejerció 22,9 millones de opciones que debían expirar en agosto de 2022, lo que le supuso una factura fiscal récord de US$ 11.000 millones el año pasado.

Estas últimas opciones no expirarán hasta enero de 2028, por lo que probablemente no las ejercerá hasta 2027. Todavía no ha tenido que pagar impuestos por los 59 millones de opciones que ya recibió como parte de ese paquete salarial de 2018. Y es probable que no pague impuestos por ninguno de los 42 millones de opciones adicionales que probablemente reciba en el transcurso de los próximos 12 meses, independientemente de su valor.

Hundimiento de las acciones

El mayor problema para Musk es que las acciones de Tesla están teniendo un año especialmente malo. Posee 177,7 millones de acciones, además de las opciones que ya tiene para comprar otros 59 millones de acciones. Esa es la razón del enorme golpe a su patrimonio neto en 2022. Aun así, el rastreador de multimillonarios en tiempo real de Forbes sitúa el patrimonio neto de Musk en US$ 241.000 millones.

Los inversores están preocupados por las acciones tecnológicas de mayor riesgo, como Tesla, a medida que la Reserva Federal toma medidas para sofocar la inflación con tasas de interés más altas y menos estímulos. Tesla vale más que los 10 mayores fabricantes de automóviles del mundo a pesar de que sus ventas son mucho menores que las de cada uno de ellos. Eso la convierte en el ejemplo de una acción con una valoración cuestionable.

"Mientras se ve que los inversores buscan seguridad debido al riesgo, las acciones de Tesla están atrapadas en la tormenta", dijo Ives.

El lunes, durante una profunda liquidación de acciones en Estados Unidos, las acciones de Tesla llegaron a caer hasta un 10% en un momento dado. Pero se recuperaron junto con el resto del mercado y cerraron con una caída de apenas el 1,5%. Aun así, eso fue suficiente para reducir el patrimonio neto de Musk en US$ 3.300 millones.

Muchos analistas consideran que la reciente caída de las acciones de Tesla es un revés temporal. Las acciones de Tesla revirtieron una caída similar a principios de 2021 para terminar el año con una incremento del 50%. De los analistas encuestados por Refinitiv, 18 tienen una recomendación de compra o fuerte compra sobre las acciones, frente a 10 con una recomendación de venta o fuerte venta.

Ives dijo que la reciente venta de las acciones de Tesla, que han caído un 25% desde su máximo histórico a principios de noviembre, hace que el informe de resultados del miércoles sea especialmente importante para los inversores. Querrán más información sobre los planes para aumentar la producción en dos nuevas fábricas y cuándo planea lanzar el Cybertruck, su camioneta, que se enfrentará a la competencia de las camionetas ofrecidas por los fabricantes de automóviles establecidos como Ford y un nuevo fabricante de vehículos eléctricos, Rivian.

Un informe decepcionante podría alimentar la venta, mientras que un informe de ganancias fuerte podría dar la vuelta a las acciones, dijo Ives.

"Creemos que unos buenos resultados de Tesla podrían ser un salvavidas para sus acciones", dijo.