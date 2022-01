Beijing informó 8 casos de transmisión local en las últimas 24 horas

Beijing notificó ocho casos de transmisión local en las últimas 24 horas, desde este martes a las 16:00 hasta este miércoles a las 16:00 (hora local), según anunció el gobierno municipal en la sesión informativa del miércoles.

Los ocho casos eran infecciones de la variante delta, con 6 casos sintomáticos y 2 asintomáticos, según el gobierno municipal.

Siete de los ocho nuevos casos se identificaron en el distrito de Fengtai, y 5 de los pacientes fueron identificados como trabajadores de la casa de refrigeración de los suburbios del suroeste (Xi'nanjiao), uno de los lugares donde se produjo el último brote de Delta en Pekín la semana pasada, añadieron las autoridades sanitarias.

El distrito de Fengtai inició tres rondas de pruebas masivas en los últimos tres días para sus más de dos millones de residentes, y la tercera ronda comenzó este miércoles por la mañana, añadieron las autoridades.

A nueve días de los Juegos Olímpicos de Invierno, Beijing notificó un total de 75 casos de transmisión local desde el 15 de enero, de los cuales 69 son infecciones delta y 6 ómicron, según el gobierno municipal.

El gobierno municipal tambiénafirmó que el brote de ómicron estaba "básicamente bajo control", ya que no se había registrado ninguna nueva infección en los últimos tres días. La ciudad informó de su primera infección de la nueva variante el 15 de enero y señaló que podría transmitirse desde el paquete internacional que el paciente recibió de Toronto una semana antes.

Sin embargo, esta teoría fue desactivada por los altos funcionarios de salud más tarde. "En la actualidad, no hay pruebas suficientes de infecciones causadas por artículos importados no congelados", dijo He Qinghua, un alto funcionario de la Comisión Nacional de Salud, en la sesión informativa del 22 de enero del Mecanismo Conjunto de Prevención y Control del Consejo de Estado.

"La infección humana causada por objetos contaminados no es la principal vía de transmisión del coronavirus, pero no se puede descartar esta posibilidad...... Por lo tanto, el objetivo actual del control del covid-19 sigue siendo prevenir la transmisión de persona a persona", dijo.