(CNN) -- El juez de la Corte Suprema Stephen Breyer puede parecer un hombre de Gobierno aficionado a los libros, cautivado por el meollo de las regulaciones y convencido de que Washington, en general, funciona.

Acomodado en cámaras llenas de estantes con libros antiguos de filosofía heredados de un tío y repletos de resúmenes, artículos y más libros, ha llenado sus opiniones con gráficos, estadísticas y razonamientos de varios puntos.

Pero el juez liberal Stephen Breyer también escribió opiniones de largo alcance respaldando el derecho al aborto y, en desacuerdo, respaldando la integración escolar. Y detrás de escena en la corte, el juez, de 83 años, es conocido por tratar de generar consenso, incluso cuando la Corte se volvió más conservadora, y trabajó contra viento y marea.

Breyer, que tiene anteojos, y que a menudo cita al humorista británico PG Wodehouse y vuelve a contar los chistes de sus nietos, ha conversado fácilmente con sus ocho colegas, esquivando la fricción de ideologías y personalidades enfrentadas.

Como tal, Breyer dejará un agujero en la estructura de la cancha cuando renuncie oficialmente a finales de 2022. Más que la mayoría de sus colegas, trabajó para cerrar la brecha entre conservadores y liberales que era de 5 a 4 y ahora es de 6 a 3.

Cualquier sucesor presumiblemente carecería de la experiencia de Breyer en Washington. Pero un reemplazo traería nueva juventud al lado izquierdo de la banca y, si el presidente Joe Biden cumple una promesa de campaña, significaría la primera jueza negra en la historia de la Corte.

Entre los movimientos notables de Breyer en el centro de la Corte están: ayudar a elaborar un compromiso con el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en 2012 para defender la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y emitir el voto decisivo en 2005 con respecto a la exhibición de los Diez Mandamientos. Su declaración concurrente en solitario permitió que un monumento de 40 años en el Capitolio de Texas permaneciera en su lugar, pero significó que las exhibiciones enmarcadas de los Diez Mandamientos en los juzgados de Kentucky tenían que ser removidas.

Una de las opiniones más sólidas de Breyer surgió cuando protestó por una decisión mayoritaria de 2007 que anuló los planes de integración escolar en Seattle y Louisville, Kentucky. Los planes, que permitieron la consideración de la raza de los estudiantes en las asignaciones escolares, tenían la intención de compensar los patrones de vivienda del vecindario y brindar diversidad en todo el distrito.

"Esta es una decisión de la que la Corte y la nación se arrepentirán", escribió Breyer, y agregó que Roberts y los conservadores que se le unieron habían socavado la promesa del hito de la eliminación de la segregación escolar de 1954 del caso Brown v. Board of Education.

Algunos datos personales de Stephen Breyer

Breyer se crió en San Francisco, donde sus padres participaban activamente en la comunidad y en las escuelas locales. Su padre, Irving Breyer, abogado, sirvió en el distrito escolar de San Francisco. El juez Breyer todavía usa el reloj de pulsera Omega Seamaster que le regalaron a su padre cuando se jubiló.

Durante las primeras etapas de la pandemia de covid-19, Breyer viajaba regularmente con su esposa, una hija y tres nietos a la casa familiar en Cambridge, Massachusetts. Pero permaneció activo en Zoom, apareciendo ante grupos legales y estudiantes.

Regresó con sus colegas a los argumentos orales en persona en octubre. Bromeó en entrevistas que sus apretones de manos rituales antes de cada una de sus reuniones habían sido reemplazados por golpes de codo, como precaución contra el virus. "Nos estamos codeando", dijo, levantando el codo y girándolo en el aire.

En una extensa entrevista con CNN, en octubre, Breyer defendió a la Corte Suprema de las críticas de que participa en política o de que requiere revisiones institucionales, como límites de mandato para los jueces o puestos más allá de los nueve actuales.

"Es una institución que es falible, aunque con el tiempo ha servido bastante bien a este país", dijo. Sobre su propio enfoque, Breyer agregó: "Una vez que te pones la túnica del juez, eres un juez. Y eso significa que eres un juez para todas las personas. A todas las personas no les gustarán tus decisiones. A muchos les disgustarán. Todavía tienes que recordar que estás ahí para todos".

En un libro que publicó el año pasado, adaptado de una conferencia en Harvard, Breyer sostuvo que los jueces no estaban tan políticamente divididos como parecían, ahora divididos entre seis conservadores designados por republicanos y tres liberales designados por demócratas.

Insistió en que las diferencias con sus colegas surgieron de sus distintos puntos de vista sobre la estructura de la Constitución. Sin embargo, al estilo clásico de Breyer, hizo una advertencia de tres puntos a su afirmación de que juzgar y política no se mezclan: "[E]s incorrecto pensar en la Corte como otra institución política. Y es doblemente incorrecto pensar en sus miembros como políticos de la liga juvenil. Pero, dado 1) el lenguaje muy general de la Constitución, 2) la relación ambigua entre la jurisprudencia, la filosofía política y la política, y 3) el impacto inevitable, consciente o inconsciente, de los antecedentes de un ser humano sobre sus puntos de vista profesionales básicos, encontrar un divorcio total entre los dos tampoco es del todo correcto".

Cómo llegó Breyer a ser juez de la Corte Suprema

El presidente Bill Clinton nombró a Breyer para suceder al juez que se jubilaba Harry Blackmun, en 1994. Breyer había sido anteriormente juez de apelaciones en Boston. Entusiasta de la arquitectura, supervisó (como juez principal en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito) la construcción de un impresionante palacio de justicia federal con vista al puerto de Boston y que se distingue por una pared de vidrio de 26 metros que mira hacia el agua.

La carrera legal de Breyer comenzó en la Corte Suprema, donde fue asistente legal del juez Arthur Goldberg. En la década de 1970, se desempeñó como abogado de la Comisión Judicial del Senado, ayudando al senador demócrata Ted Kennedy, de Massachusetts, quien recomendó encarecidamente a Breyer a Clinton.

En su trabajo en el Senado, Breyer se centró en las pautas de sentencias penales y la desregulación de las aerolíneas. Como juez, continuó apoyando las soluciones de las agencias, especialmente frente a los conservadores de la Corte que intentan controlar a los reguladores. También destacó la importancia de la participación individual en la vida cívica.

"Para que nuestro Gobierno siga siendo una república democrática", escribió en una opinión disidente en 2020 que abordó ambos temas, "el pueblo debe tener la libertad de generar, debatir y discutir ideas, esperanzas y experiencias tanto generales como específicas. El pueblo debe entonces poder transmitir sus puntos de vista y conclusiones resultantes a sus representantes elegidos. El objeto de esa transmisión es influir en la política pública promulgada por los representantes elegidos".

Hablaba como escribía. A los abogados que argumentaron ante los jueces, Breyer ofreció preguntas de varias partes. Sus escenarios hipotéticos se volvieron más salvajes a lo largo de los años, e inevitablemente leudaba sus consultas con un comentario autocrítico. “Esta pregunta puede parecer ingenua y simple”, dijo durante una discusión de 2021, “pero no pretendo que lo sea”.

Con fluidez en francés, Breyer ha invocado a veces La peste, de Albert Camus, en argumentos y discursos orales.

Durante los argumentos orales de 2021, en un caso en el que la policía sin orden judicial puede ingresar a una casa en ciertas circunstancias de emergencia, comenzó un escenario: "Un bebé ha estado llorando durante cinco horas; no parece haber nadie alrededor. Una rata ha salido de la casa en un momento en que las ratas son portadoras de enfermedades graves y deben ser detenidas". Breyer agregó más tarde en el mismo coloquio: "Intenta leer 'La peste'. Intenta leer algo en el que una rata que sale de una casa podría contagiar a la gente de peste bubónica. Quiero decir, ya sabes, es fácil inventar hipótesis".

Fallos liberales moderados

La difunta jueza Ruth Bader Ginsburg se unió a la Corte un año antes que Breyer, como la primera designada por Clinton, y de manera más prominente llevó la bandera de los liberales. También lo ha hecho la jueza Sonia Sotomayor, nombrada en 2009 por el presidente Barack Obama.

Breyer se ha asociado principalmente con la jueza Elena Kagan, quien fue nombrada por Obama en 2010. Han sido aliados para tratar de trabajar con los jueces individuales de la derecha. En 2012, cuando Roberts se separó de sus hermanos conservadores para defender la ley conocida como Obamacare, consultó con Breyer y Kagan para llegar a compromisos sobre el mandato del seguro individual y la expansión de Medicaid.

El año pasado, cuando los jueces rechazaron un desafío al Obamacare por tercera vez, Roberts asignó la opinión a Breyer, quien escribió una decisión de consenso estrecha que rechazaba rotundamente las afirmaciones. El tribunal dijo que los estados liderados por republicanos y otros contendientes carecían de "legitimación" legal porque no habían sufrido daños relacionados con la ley. El caso se centró en una sanción fiscal en la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, que el Congreso eliminó en 2017.

El liberalismo moderado de Breyer también lo ha llevado a desempeñar un papel destacado en una serie de casos de derecho al aborto. Su enfoque moderado, que reconoce los diversos intereses, le permitió mantener los cinco votos necesarios para obtener una mayoría, al menos hasta 2020, cuando murió el liberal Ginsburg y fue sucedida por la jueza conservadora Amy Coney Barrett, opositora al derecho al aborto.

"Entendemos la naturaleza controvertida del problema", escribió en un caso del año 2000. "Millones de estadounidenses creen que la vida comienza en la concepción y, en consecuencia, que un aborto es como causar la muerte de un niño inocente; retroceden ante la idea de una ley que lo permita. Otros millones temen que una ley que prohíba el aborto condene muchas mujeres estadounidenses a vidas que carecen de dignidad, privándolas de la misma libertad y llevando a aquellas con menos recursos a someterse a abortos ilegales con los consiguientes riesgos de muerte y sufrimiento".

En 2016, el juez conservador Anthony Kennedy proporcionó el quinto voto crucial a favor de una opinión de Breyer que anulaba una estricta regulación del aborto en Texas para médicos y clínicas.

En 2020, Breyer produjo solo una opinión plural (con tres jueces liberales), ya que el tribunal invalidó una regulación similar de acreditación de Louisiana para los médicos que practican abortos. Roberts emitió el quinto voto para derogar la ley, pero a diferencia de Kennedy, quien se retiró en 2018, Roberts no se uniría a la justificación más amplia del derecho al aborto de Breyer.

La opinión de la Corte sobre el derecho al aborto seguramente disminuirá, debido al fortalecimiento de la mayoría conservadora. Breyer disintió a fines de 2021, y nuevamente este mes, ya que la derecha se negó repetidamente a evitar la prohibición de los abortos en Texas después de unas seis semanas de embarazo.

En una línea separada de casos, Breyer ha criticado regularmente el sistema estadounidense de pena capital, pero no llegó a la posición adoptada por los liberales de otra época de que la pena de muerte es claramente inconstitucional.

En una opinión de 2015, a la que se unió solo Ginsburg, instó a los jueces a reconsiderar la constitucionalidad de la pena capital. Citó "tres defectos constitucionales fundamentales" en la pena de muerte: "(1) falta de fiabilidad grave, (2) arbitrariedad en la aplicación y (3) demoras excesivamente largas que socavan el propósito penológico de la pena de muerte".

Quizás el escrito más memorable de Breyer se produjo en el caso, de 2007, conocido como Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1, cuando la mayoría anuló un plan de integración escolar que asignaba a los estudiantes según la raza.

"Durante gran parte de la historia de esta nación, las razas permanecieron divididas", escribió Breyer. "No hace mucho tiempo, personas de diferentes razas bebían de fuentes separadas, viajaban en autobuses separados y estudiaban en escuelas separadas. En el mejor momento de este Tribunal, Brown v. Board of Education desafió esta historia y ayudó a cambiarla... [...] Invalidar los planes bajo revisión es amenazar la promesa de Brown. Me temo que la posición de la pluralidad [de Roberts] rompería esa promesa".

Cuando renuncie formalmente, Breyer habrá cumplido 28 años en la Corte. Con su estilo modesto y su énfasis en el funcionamiento esotérico más polvoriento del Gobierno, siguió siendo uno de los jueces menos conocidos de su tiempo. A veces se burlaba de su relativo anonimato.

Durante el período en que él y el juez David Souter (quien sirvió de 1990 a 2009) coincidieron, los dos hombres calvos y sin pretensiones, con solo un año de diferencia, bromeaban regularmente sobre la frecuencia con la que los confundían en público. En una aparición conjunta, en 2011, en la Facultad de Derecho de Harvard, los dos hombres se deleitaron con el doble significado de una posible respuesta cuando las personas les preguntaron si se habían confundido: no, no estamos "equivocados", pero tal vez estamos "confundidos".