"Es Rusia quien tiene que hacer concesiones", dice canciller de Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, afirma que es Moscú, y no Kiev, quien tiene que hacer concesiones para rebajar las tensiones en la región.

"La lógica de que Ucrania siempre tiene que hacer concesiones para evitar que Rusia sea más agresiva, fracasó, no funciona así", dijo Kuleba a los periodistas durante una visita a Copenhague.

"Nos hemos comportado de forma más que constructiva en los últimos años. Ahora somos muy constructivos", dijo Kuleba, hablando junto a su homólogo danés. "Es Rusia quien tiene que hacer concesiones".

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania continuó diciendo que lo que ocurra en el país tendrá repercusiones en Occidente.

"Creo firmemente que es importante que los países occidentales salgan airosos de esta crisis en particular, por las razones que he mencionado, porque en los últimos años, Rusia ha estado atacando no sólo a Ucrania", explicó, añadiendo que Rusia ha estado utilizando el suministro de gas, los ciberataques y otras tácticas para atacar a Occidente.

"Todas estas son partes de la presión que ejerce Rusia", dijo.

"Así que en Ucrania, la lucha en Ucrania no es solo sobre Ucrania, es realmente sobre la capacidad de la Unión Europea de Occidente en un sentido más amplio, para defender sus principios y defenderse de aquellos que ponen un desafío que desafían la forma de vida que los europeos apoyan".