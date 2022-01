Muere el cantante Diego Verdaguer a los 70 años 1:06

(CNN Español) -- Desde muy chico, Diego Verdaguer saltó a la fama en uno de los programas más populares de Argentina, su tierra natal, y empezó una prolífica carrera musical, que hoy, ni siquiera con su muerte este 27 de enero, puede apagarse. El popular cantante de éxitos como "El pasadiscos", "Volveré" y "La Ladrona", ha dicho adiós, pero su música acompañará generaciones de músicos por muchos años más.

La carrera de Miguel Atilio Boccadoro Hernández (Buenos Aires,1952), inició a sus cortos 16 años. Quien más tarde sería conocido como Diego Verdaguer, "demostró desde pequeño una sensibilidad muy especial hacia la música y el canto", según su biografía en la casa discográfica Discogs.

"Sótano Beat" y el inicio de la carrera de Verdaguer

En 1968 Verdaguer grabó su primer disco como solista, y su fama se vería aún más impulsada por su participación en uno de los programas de televisión más populares de Argentina: "El Sótano Beat", que salió al aire a finales de la década de los 60. Allí era cantante y presentador, y su canción “Yo, solamente yo” hizo parte de la recopilación de éxitos del programa y vendió más de medio millón de discos en Argentina, según su página web.

Verdaguer conocería la fama internacional poco después, en 1970, cuando llegó a México a representar a su país en el II Festival de la Canción Latina, en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México. Allí compite con José José, otro grande de la canción latinoamericana, y comparte escenario con otra leyenda latinoamericana: Palito Ortega.

México sería la plataforma para una carrera prodigiosa que no solamente haría eco allí, sino en toda América Latina. A mediados de la década de los 70, cuando su nombre ya se oía en muchos lugares, Verdaguer graba “Volveré", que se volvió número uno en todo el continente, según su disquera. Allí lo acompañan en los coros Valeria Lynch y Amanda Miguel, otra grande de la canción latinoamericana, con quien posteriormente se casaría.

La época dorada de su carrera llegaría en la década de los 80 cuando, además de ya tener en su haber cuatro álbumes —Yo pescador de amor (1974); El pasadiscos (1977); Volveré (1978) y El secreto callado (1979)— se estrena como productor musical y en 1981 produce el primer disco de Amanda Miguel. Es coautor del disco Sonido Volumen 1 y canciones inolvidables como "Así no te amará jamás”, “Mi buen Corazón”, “Hagamos un trato” y “Él me mintió”, un disco que alcanzó "los 3.000.000 millones de copias vendidas y 2.000.000 de discos sencillos de la misma producción", dice su disquera.

En la década de los 80 grabó seis discos con los que se consolidó como uno de los cantantes latinoamericanos icónicos de ese momento. A partir de los 90 y hasta 2010, grabaría tres discos, con unos diez años de diferencia, sin dejar de estar presente con sus canciones en la memoria de sus seguidores.

Tras más de 50 años de carrera musical, el cantante argentino explicó lo que se necesita para ser exitoso en la industria musical tan competitiva.

"Fundamentalmente no parar de soñar", le dijo a CNN. "No parar de tener ilusión y de sentir que uno puede lograr sus sueños. El sueño es lo que te da la ilusión para el día de mañana. Es fácil decirlo: todos soñamos, pero es verdad. No hay que perder ese deseo de encontrar y de hacer realidad lo que uno desea. Y ese es el camino a la felicidad", afirmó.

Diego Verdaguer y Amanda Miguel

Diego Verdaguer y Amanda Miguel se casaron en 1975. Sus canciones, que producirían en conjunto a partir de entonces, fueron himnos de los ochenta y varias generaciones cantarían sus letras hasta hoy.

Juntos compusieron una gran cantidad de éxitos. Dice Amanda Miguel en su página web que con canciones como "Así no te amara jamás” y "Él Me Mintió”, se convirtieron en muy poco tiempo "en un fenómeno de ventas y popularidad", que permanecen hasta hoy.

"Es indudable que lo que compusieron convirtió a Amanda en una gran estrella de la música latina y en un ícono popular que permanece.

Verdaguer, el ícono sexual de los ochenta, que con bigote pronunciado y una cabellera larga encarnaba el romanticismo de aquellos años, fue el productor de los grandes éxitos de Amanda Miguel, con quien pasaría el resto de su vida casados y trabajando, aunque en 2012 anunciaron su "separación artística".

Tras 40 años juntos, en 2018, Verdaguer y Miguel, iniciaron la gira de conciertos "Siempre Juntos".

"Es un aprendizaje, la vida misma. El caminar es un aprendizaje", dijo Verdaguer a CNN en 2018 sobre las décadas de carrera artística de la pareja.

Verdaguer dijo a CNN que la disciplina y el sueño son claves para encarar el riguroso calendario de una gira.

"La vida de rockstar no incluye alcohol, no incluye grandes comilonas", dijo a Zona Pop de CNN.

"Incluye mucha disciplina, mucha ensalada y comer rico, tratar de respetar los horarios en todos los aspectos, dormirnos temprano, todas esas cosas, hacer una vida muy sana porque requiere de mucho esfuerzo una gira de tres o cuatro shows semanales, y aparte de estar cambiando de ciudad, cambiando de cama, de clima, de comida, de agua, son muchas cosas que el cuerpo de alguna manera tiene que aceptar, más las trasnochadas, más los viajes y todo, necesitas tener condición".

Los últimos años de carrera y su despedida

Para 1999, Verdaguer obtiene el doble Disco de Oro por el álbum “Inolvidable” e inicia al año siguiente una gira de conciertos con Amanda Miguel. Con su álbum en dúo "Siempre fuimos", vendieron más de 80.000 unidades en México y EE.UU., según su página web.

En 2009, el artista argentino, que ya se había nacionalizado mexicano, hace una incursión en la música ranchera con su álbum “Mexicano hasta las Pampas”. Por este disco recibió Disco de Platino por más de 120.000 copias vendidas en México y Estados Unidos. También obtuvo dos nominaciones al Grammy Latino 2009 y una nominación al Premio Lo Nuestro como “Mejor Artista Ranchero del Año”.

En 2012 lanza el álbum “Juego de Valientes” y en 2014, “Mexicano hasta las Pampas 2", con el que obtuvo dos nominaciones al Grammy Latino en las categorías “Mejor álbum de música ranchera” y “Mejor canción regional”.

En 2019, luego de décadas de carrera artística, Verdaguer lanzó su fundación en Ciudad de México, al mismo tiempo que presentó un disco recopilatorio de sus grandes éxitos en italiano.

La Fundación Dia tiene como objetivo "difundir el valor de los derechos humanos con enfoque en los niños y en la música", según dijo a varios medios de comunicación al presentarla.

En su disco "Corazón Bambino" recopiló algunos de sus canciones más célebres "Cuándo, cuándo, cuándo" o "Volare", con los que dio un salto a la fama hacía 50 años.

Ese día, en el evento de su lanzamiento como filántropo, según él mismo dijo, el artista se mostró "muy agradecido a la vida y a la música por todo lo bueno que le ha sucedido" y dijo "estar decidido a dedicar tiempo y esfuerzo a ayudar a las personas que lo necesitan", reportó Reuters.

Verdaguer, que fue naturalizado mexicano, falleció este jueves 27 de enero en la ciudad de Los Ángeles donde vivía desde hace años.

Su esposa, Amanda Miguel, con quien tenía planeado realizar una gira de conciertos en 2022, le dedicó un mensaje pocos días antes de su muerte: "El amor es lo más divino que uno puede tener en la vida", escribió la cantante con una foto de los dos.

Y él, un día antes de fallecer, le dedicó a su esposa una de sus canciones cumbres, La Ladrona: "Eres y serás la ladrona que me robó el corazón".

"¡Nunca me cansaré de dedicártela!".

Cinco canciones populares de Diego Verdeguer

El pasadiscos

La Ladrona

Volveré

Yo pescador de Amor

Quién de los dos será