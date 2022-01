(CNN Español) -- El clima frío es relativo a donde estás, ¿cierto?

Una sensación térmica helada en Minneapolis podría ser una ola de calor. La gente en el noreste está siendo impactada por una gran tormenta de nueve.

Y muy al sur en el sur de Florida, hasta South Beach, la temperatura alta del sábado será de 15 fríos grados Centígrados (60°F), según el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Y el domingo?

Olvídalo. El domingo por la mañana en West Palm Beach, la temperatura será de 2°C (36°F), con una sensación térmica de 0°C (32°F), dicen los meteorólogos. Otros lugares en el sur de Florida esperan temperaturas tan frías que los meteorólogos incluso predicen la calamidad climática "única en Florida" conocida como: la caída de iguanas.

"Gran parte del estado permanecerá mayormente despejado y frío esta noche con la posibilidad de que caigan iguanas dispersas o aisladas de los árboles debido a las temperaturas bajo cero que pueden paralizarlas temporalmente", según el Centro de Predicción del Tiempo.

La palabra clave es "temporalmente", ya que los reptiles que llueven suelen reactivarse cuando el calor vuelve.

It may be in the 50s, 60s, & 70s today, but winter comes for FL/South GA this weekend. A variety of wind chill advisories/watches and freeze watches are out for this area. Some of our iguana friends down there go dormant in such conditions and could take a tumble. pic.twitter.com/dn2XzXl4zO

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 28, 2022