El Liverpool FC anuncia el fichaje del colombiano Luis Díaz

(CNN Español) -- El jugador colombiano Luis Díaz llega a la Premier League y es el nuevo jugador del Liverpool FC.

Los “reds” anunciaron el fichaje de Díaz en Twitter con una ilustración del jugador junto con el mensaje “el momento que has estado esperando”:

Luis Diaz is a RED 🔴 #VamosLuis pic.twitter.com/wl9koUlPgl

The moment you’ve been waiting for…

El volante colombiano, que jugó en el Barranquilla FC y Junior, aterrizará en la cancha de Anfield proveniente del Porto de Portugal, donde anotó 41 goles. Usará la camiseta número 23 y será uno de los dirigidos por Jürgen Klopp.

De hecho, Klopp también se manifestó sobre la contratación de Díaz en un mensaje compartido por el club: “Es un jugador que tiene hambre de éxito y sabe que hay que luchar para conseguir lo que quiere. Es un luchador, sin duda. Es un hábil jugador de equipo”, afirmó.

Aquí se puede ver al colombiano con su nueva camiseta:

A message from our new Red 😍 #VamosLuis pic.twitter.com/Be82uaW5wq

— Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022