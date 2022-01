(CNN) -- El "nor'easter" que dejó una nevada récord en algunas partes de la costa este trajo consigo sensaciones térmicas peligrosas y miles de personas sin electricidad.

"Una tormenta de nieve en la costa este dejó caer de 30 a más de 60 centímetros de nieve a lo largo de la costa. Ahora, el clima frío se mantendrá en el Atlántico Medio hoy y esta noche", tuiteó este domingo el Centro de Pronóstico Fluvial del Atlántico Medio del Servicio Meteorológico Nacional (NWS por sus siglas en inglés).

Los feroces vientos derribaron las líneas eléctricas en Massachusetts, dejando 88.000 cortes en el estado a última hora del sábado, según PowerOutage.us.

El domingo por la tarde, la cifra se redujo a unos 44.000 cortes.

La vicegobernadora de Massachusetts, Karyn Polito, dijo este domingo que se habilitaron refugios regionales y centros de calentamiento para las personas que se quedaron sin electricidad en medio del brutal frío.

Indicó que el departamento de transporte del estado ha tratado de despejar las carreteras para proporcionar acceso a los necesitados.

La tormenta se convirtió en una "bomba ciclónica" el sábado por la mañana, lo que significa que se fortaleció rápidamente y la presión barométrica cayó más de 24 milibares en 24 horas, dijo el Centro de Predicción Meteorológica.

También batió récords de nevadas en partes de Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Pennsylvania.

Alrededor de 1 millón de personas en todo el noreste estaban bajo alertas de clima invernal el domingo, frente a unos 16 millones de personas el sábado por la noche.

"Es un descenso enorme a medida que la tormenta se aleja de las zonas más pobladas de la costa este", dijo el meteorólogo de CNN Derek Van Dam.

Pero hay un problema: "Detrás de la tormenta que se desplaza hacia el norte, los vientos de 16 a 32 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 48 km/h, han provocado zonas de nieve en movimiento y valores de sensación térmica por debajo de cero en gran parte del noreste", dijo este domingo el Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional.

An East Coast blizzard dropped one to over 2 feet of snow along the coast. Now, cold weather will hold a grip on the Mid-Atlantic today and tonight. #NYWX #NJWX #PAWX #DEWX #MDWX #VAWX #WVWX pic.twitter.com/BLPu1SdAMt

— NWS MARFC (@NWSMARFC) January 30, 2022