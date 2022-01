(CNN) -- El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, se retirará después de 22 temporadas en la NFL, según Adam Schefter y Jeff Darlington, de ESPN y The Boston Globe respectivamente, citando fuentes anónimas.

El jugador de 44 años se despediría tras ganar siete veces el Super Bowl, siendo tres veces MVP de la NFL y 15 veces seleccionado al Pro Bowl.

Brady fue seleccionado en el puesto 199 en la sexta ronda del Draft de la NFL de 2000 por los New England Patriots y jugó 20 temporadas con el equipo, ganando seis títulos de Super Bowl.

El propio Brady no ha emitido una declaración y, según varios informes, las personas cercanas a él insisten en que no se les ha comunicado una decisión.

Una fuente familiarizada con la situación le dijo a CNN que el sábado "Brady se puso en contacto con el gerente general de los Buccaneers, Jason Licht, para informarle que aún tiene que tomar una decisión final sobre su futuro".

El padre de Brady, Tom Brady Sr., le dijo a Mike Giardi de NFL Network que los informes sobre el retiro de Brady son "totalmente conjeturas".

"Tommy no ha tomado una decisión final de una forma u otra, y cualquier otra persona que diga que lo ha hecho está absolutamente equivocada", afirmó Giardi citando a Brady Sr.

ESPN informó por primera vez que Brady se retiraba, citando fuentes no identificadas. El Boston Globe informó que una fuente de la NFL confirmó la noticia.

El entrenador de los Buccaneers, Bruce Arians, tampoco estaba listo para despedirse del siete veces campeón del Super Bowl.

Jenna Laine de ESPN informó que cuando preguntó si Brady le había informado al equipo que se retiraba, Arians le dijo: "No lo ha hecho. Ni siquiera está cerca de decidirse todavía. Nos lo dijo".

CNN se ha comunicado con los Tampa Bay Buccaneers, los representantes de Brady y la NFL, pero no ha recibido una respuesta a las preguntas sobre la situación.

El agente de Tom Brady, Don Yee, emitió un comunicado el sábado sobre las noticias de los reportes de retiro de Brady, según Adam Schefter de ESPN.

La declaración, según Schefter, dice: “Entiendo la especulación anticipada sobre el futuro de Tom. Sin entrar en la precisión o inexactitud de lo que se informa, Tom será la única persona que exprese sus planes con total precisión. Él conoce las realidades del negocio del fútbol y el calendario de planificación mejor que nadie, por lo que debería ser pronto”.

Después de la temporada 2020, Brady firmó como agente libre con los Tampa Bay Buccaneers, donde jugó dos temporadas y ganó un título de Super Bowl en su primer año con el equipo.

En su carrera, Brady se iría como el No. 1 en la historia de la NFL en pases completos (7.263), pases de touchdown (624), pases de yardas (84.520) y Super Bowl MVP (5).

El domingo pasado, cuando Tampa Bay, campeón defensor del Super Bowl, perdió ante Los Angeles Rams en la Ronda Divisional de la NFC, Brady dijo que tomaría la decisión sobre su futuro en el fútbol profesional "día a día".

La NFL tuiteó su agradecimiento el sábado, refiriéndose a Brady como GOAT (Iniciales de Greatest Of All Time o el más grande de todos los tiempos, en español), con el hashtag #ThankYouTom y una ilustración del mariscal de campo con sus anillos del Super Bowl. Otro tuit de la NFL decía: "Nadie lo hizo mejor".

