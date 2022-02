'We Don't Talk About Bruno' es la canción número 1 en Estados Unidos

El tema de "Encanto", un éxito en la lista de Billboard 0:56

(CNN) -- Hablemos de Bruno.

La exitosa canción "We Don't Talk About Bruno" de la película animada de Disney "Encanto" es ahora la canción número 1 en la lista Billboard Hot 100. en Estados Unidos.

La pegadiza melodía, escrita por Lin-Manuel Miranda, desplazó a "Easy On Me" de Adele del primer puesto y se convirtió en la primera canción de Disney en alcanzar la cima de la lista desde "A Whole New World" de "Aladdin" en 1993.

La canción ganadora del Oscar "Let It Go" de "Frozen" de Disney alcanzó el puesto número 5 en la lista en 2014.

"No se habla de Bruno" ha tenido más de 34 millones de reproducciones, según Billboard.

"Encanto" está dirigida por Jared Bush y Byron Howard y se estrenó en otoño.

La película cuenta con las voces de Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero, John Leguizamo, Mauro Castillo, Jessica Darrow, Angie Cepeda, Carolina Gaitán, Diane Guerrero y Wilmer Valderrama.

Cuenta la historia de una familia de Colombia llamada los Madrigales que reciben regalos mágicos en su pueblo llamado Encanto.

El personaje Mirabel, con la voz de Beatriz, se propone salvar la magia de su familia. Bruno, el tío de Mirabel, tiene el poder de ver el futuro.

Pero como sugiere el título de la canción, la familia Madrigal preferiría no hablar del tema.