(CNN) -- Hablemos sobre una llegada memorable al mundo, o, en este caso, por encima del mundo.

El pasado fin de semana, una mujer entró en labor de parto durante un vuelo que partía de Ghana, una nación de África Occidental, hacia Estados Unidos.

Esto ocurrió en el vuelo 997 de United Airlines, que partió del Aeropuerto Internacional de Kotoka en Accra, la capital de Ghana, y se dirigía al Aeropuerto Internacional Washington Dulles en un viaje de 11 horas.

Habían estado en el aire durante aproximadamente seis horas cuando la mujer entró en labor de parto, dijo United Airlines a CNN Travel en un correo electrónico el lunes por la noche.

Afortunadamente para la madre, una persona médica, una persona enfermera y una persona asistente de vuelo de United, quien había trabajado en enfermería, estaban a bordo del avión Boeing 787-8 listos para ayudar.

"Nuestro equipo fue increíble", escribió United en un comunicado a CNN Travel. "Actuaron rápidamente, ayudaron a los profesionales médicos a bordo y se aseguraron de que todos estuvieran a salvo durante todo el vuelo.

"Y nos emocionó especialmente ver aterrizar el avión con un cliente extra, especialmente hermoso, a bordo".

Los paramédicos del aeropuerto recibieron el vuelo en su llegada a Estados Unidos a las 5:41 am del domingo 30 de enero.

Testigo: 'Empecé a orar'

Tiani Warren de Los Ángeles estaba en el vuelo 997 de United. Regresaba de un viaje de tres semanas a Ghana, donde visitó la escuela Genesis Shishidzee en Jamestown, un barrio antiguo de Accra, para ayudar a los niños allí. Le dijo a CNN Travel que estaba en clase ejecutiva y que la mujer que dio a luz estaba en la fila detrás de ella, aunque estaban separadas por las salidas de emergencia. Eso significaba que la mujer en labor de parto tenía espacio frente a su asiento para acostarse.

“Yo estaba dormida. ... Pensé que estaba soñando cuando escuché gemidos. Me levanté de mi asiento y vi a alguien en el suelo. Una enfermera estaba sobre ella”, dijo Warren.

A Warren le tomó un minuto darse cuenta completamente de lo que estaba sucediendo.

Cuando lo hizo, “pensé: 'Oh, Dios, sé que no va a dar a luz en este avión. Literalmente estaba contando sus contracciones, con siete a 10 minutos de diferencia. Yo estaba, como, enloqueciendo. Oh, Dios mío”.

“Entonces el doctor empezó a trabajar en ella. Trajeron una vía intravenosa para ponerla", dijo Warren. "Ella gemía y gritaba, pero la mitad de las personas en el avión no sabían lo que estaba pasando".

Para aumentar la tensión: el avión encontró turbulencias durante partes del vuelo, dijo Warren.

"Empecé a orar por ella en voz alta cuando empezaba a pujar. Ella estaba llorando. Antes de que te dieras cuenta, el bebé salió".

'Me alegro de que el bebé esté bien'

Después de un tiempo, "el bebé lanzó un fuerte llanto. ... Vivir algo tan cercano y personal como eso, Señor Jesús, ayúdanos a todos. Me alegro de que el bebé esté bien".

El nacimiento tuvo lugar en el piso de la cabina en el espacio provisto para las salidas de emergencia, dijo Warren. Ella cree que todo tomó alrededor de dos horas y media. Los pasajeros cercanos permanecieron en sus asientos mientras se desarrollaba el drama.

La madre se limpió y volvió a su asiento antes de aterrizar, dijo Warren.

Warren dijo que la nueva madre le contó que es ghanesa pero que vive en la ciudad de Nueva York y que el médico en el vuelo que la atendió también era de Ghana.

Ella lo resumió en una publicación de Instagram:

"Literalmente acabo de presenciar a una mujer dando a luz en el avión. Y... estoy estresada, estoy emocionada. Estoy cansada. Todo en uno. Pero el bebé es un niño. Es hermoso. Fue un poco inadecuado al principio, pero Dios es bueno. Esto es irreal. ... Estoy en estado de shock en este momento. Esto es una locura".

CNN Travel no ha podido comunicarse con la madre para pedirle un comentario.

Otros partos especiales

Aunque es relativamente poco común, hay otros casos de personas que dan a luz en pleno vuelo.

En la primavera de 2021, una mujer dio a luz en un vuelo a Hawai desde Salt Lake City, Utah. Para hacer la historia aún más notable, dijo que ni siquiera sabía que tenía 29 semanas de embarazo. Afortunadamente, había una persona médico y tres personas de enfermería de cuidados intensivos neonatales a bordo del vuelo.

Y en el verano de 2021, nació una niña en un vuelo de evacuación militar de EE.UU. desde Afganistán en ruta a la base aérea de Ramstein en Alemania. Se llamó Reach por el distintivo de llamada del avión.

En 2016, se informó que dos bebés nacieron en vuelos. Una niña nacida en un vuelo operado por la aerolínea filipina Cebu Pacific Air recibió 1 millón de puntos de millas aéreas. Aproximadamente un mes después, un niño nació en un vuelo entre Trípoli, Libia, y Niamey, Níger. y se le dieron vuelos gratis de por vida.

Amanda Jackson de CNN contribuyó a este informe.