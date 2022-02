Se acerca el Super Bowl y así lo viven los mexicanos 1:37

(CNN Business) -- Organiza el evento deportivo más popular de Estados Unidos en la segunda mayor área metropolitana. Y súmale que el equipo local del estadio enfrenta a un rival que nunca ha ganado un campeonato. ¿Qué obtienes? Como es lógico, precios récord para los boletos del Super Bowl.

SeatGeek dijo que el precio promedio que los clientes pagaban por los boletos del Super Bowl hasta el lunes era de US$ 10.427. StubHub tiene un promedio de US$ 9.800. Los asientos más baratos del evento se están vendiendo por unos US$ 7.000.

Los precios de los boletos del Super Bowl podrían subir en los próximos días. Se espera que se venda un número récord de entradas para el gran partido entre los Rams de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati. El evento se celebrará en el estadio SoFi de Los Ángeles.

"Esto es Los Ángeles. La capital mundial del entretenimiento, donde los precios de todo están por las nubes. Se trata de una tormenta perfecta", dijo Adam Budelli, portavoz de StubHub.

El hecho de que los aficionados de Los Ángeles no tengan que pagar por vuelos y hoteles va a hacer subir el precio, dijo Budelli. Y el Super Bowl de este año será el primero que se celebra en Los Ángeles en 30 años.

publicidad

"La proximidad al evento para los aficionados de los equipos es siempre un factor importante en la fijación de precios", dijo.

El precio promedio para el juego del Campeonato de NFC del domingo, igual en Los Ángeles, también superó un récord. El coste promedio que se pagó por ese partido fue de US$ 1.100, muy por encima del promedio de US$ 674 para el campeonato de la NFC.

Un boleto para el Super Bowl del año pasado, que se realizó en Tampa (Florida), costaba US$ 8.600 en SeatGeek. Ese partido también contaba con un equipo local en el juego: los Buccaneers de Tampa Bay. Pero los boletos de ese partido tenían un precio algo desproporcionado, ya que el aforo era limitado debido a las precauciones por el covid-19. El último Super Bowl antes del covid-19, el partido de 2020 en Miami, tuvo un precio promedio de US$ 8.550 por asiento en StubHub.

Junto a los Los aficionados de Los Ángeles son siempre unos de los más ávidos de entradas para el Super Bowl, dijo Chris Leyden, director de estrategia de consumo de SeatGeek.

Junto con los neoyorquinos, los aficionados de Los Ángeles se encuentran sistemáticamente entre los mayores compradores de boletos para el Super Bowl, dijo Chris Leyden, director de estrategia de consumo de SeatGeek. Están justo por detrás de los aficionados de la ciudad anfitriona y los de las dos ciudades donde juegan los equipos contendientes.

Leyden dijo que Cincinnati estará bien representada, basándose en los lugares donde los aficionados se conectaron para buscar entradas después de la sorprendente victoria de los Bengals el domingo.

"Aunque se trata de un mercado pequeño, cuando la sequía es tan larga va a haber mucho entusiasmo", dijo.