Jeff Zucker renuncia a CNN

(CNN) -- El presidente de CNN Worldwide, Jeff Zucker, anunció este miércoles que renuncia a la empresa, con efecto inmediato.

Zucker dijo en un memorando: "Como parte de la investigación sobre Chris Cuomo en CNN, me preguntaron sobre una relación consensuada con una colega cercana, alguien con quien he trabajado durante más de 20 años. Reconocí que la relación evolucionó en los últimos años. Se me pidió que lo revelara cuando comenzó, pero no lo hice. Me equivoqué. Como resultado, renuncio hoy".

Jeff Zucker no nombró a su colega en el memorando, pero la relación es con Allison Gollust, directora de mercadeo de CNN. Gollust permanece en su puesto en CNN.

En un correo electrónico a los empleados enviado poco después del de Zucker, Jason Kilar, director ejecutivo de WarnerMedia, casa matriz de CNN, dijo: "Acepté la renuncia de Jeff Zucker como presidente de WarnerMedia News and Sports y presidente de CNN Worldwide. Agradecemos a Jeff por sus contribuciones durante los últimos 9 años".

Kilar agregó: "Pronto anunciaremos un plan de liderazgo interino. Ambas organizaciones están en la cima de sus respectivos sectores y están bien preparadas para sus próximos capítulos".

Jeff Zucker es uno de los ejecutivos más poderosos e influyentes de la industria de los medios. Su abrupta renuncia se produce cuando WarnerMedia está en proceso de fusionarse con Discovery. También llega cuando CNN planea lanzar su servicio de streaming, CNN+, en la primavera boreal.