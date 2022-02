(CNN) -- Dos jugadores de la selección nacional de Honduras se vieron obligados a retirarse en el medio tiempo en el partido del miércoles de eliminatorias mundialistas ante Estados Unidos debido a "condiciones climáticas extremas", dijo la federación. El partido terminó con una victoria 3-0 de EE.UU.

En total, tres jugadores, Luis López, Romell Quioto y Diego Rodríguez, fueron sustituidos durante el medio tiempo cuando la temperatura en el estadio Allianz Field de Minnesota descendió a -17 grados Celsius cuando comenzó el partido, con un sensación térmica de menos -25,5 Celsius.

"Dos (2) jugadores de la selección Nacional no regresaron al segundo tiempo del juego eliminatorio ante #USA por las condiciones climáticas extremas que imperan en el estadio #AllianzField", escribió la federación de fútbol de Honduras en Twitter.

Estados Unidos ha recibido críticas por trasladar el partido a Minnesota, y el técnico de Honduras, Hernán Darío Gómez, lo calificó como una decisión "inconcebible".

"Es un partido que no me va a dictar muchas cosas", dijo Gómez después del partido. "Es un partido que no me va a dictar muchas cosas. No es normal, es inconcebible que un poderoso en todos los sentidos te traiga acá para hacer un partido y sacar un resultado".

"Tengo en el vestuario a los chicos con malestar. Hay algunos con suero. El fútbol no es para sufrirlo. Jugar así no sirve".

publicidad

Sin embargo, el entrenador de EE.UU., Gregg Berhalter, dijo que sus jugadores regularmente tienen que lidiar con condiciones sofocantes cuando viajan al extranjero para jugar las eliminatorias de la Copa Mundial.

"Cuando bajamos a esos países, hay 90 grados y un 90% de punto de rocío y una humedad insoportable y los muchachos se deshidratan, tienen calambres y agotamiento por calor, esa es la naturaleza de nuestra competencia", dijo.

"Cuando programamos este juego en esta ubicación, tienes que guiarte por las temperaturas promedio, las temperaturas promedio diarias, y fue la mejor suposición. Queremos minimizar los viajes. Sabíamos que jugaríamos con clima frío en dos de los juegos y pensamos hacerlo también en el tercer juego, en lugar de cambiar de clima.

"Llegó la ola de frío y es algo que no podemos controlar, pero todo lo que podemos hacer una vez que eso sucede es tratar de mitigar el riesgo teniendo equipamiento para calentarse y saliendo y compitiendo y lo hicimos".

Berhalter agregó que la federación proporcionó a los jugadores y al personal de Honduras, y al equipo de árbitros, equipamiento "para que sea un ambiente seguro para que jugaran" el partido.

El resultado fue una victoria muy necesaria para EE.UU., pues permanece en el segundo lugar de clasificación directa, extendiendo su ventaja sobre Panamá, que perdió ante México, en el lugar del repechaje, en la cuarta posición.

Honduras se mantiene último en el grupo de Concacaf con solo tres puntos.