Hazte a un lado, Joe Burrow. La verdadera estrella de los Bengals de Cincinnati está rodando hacia el Super Bowl LVI: prepárate para "The Cart" ("El Carro").

El carro metálico de tres niveles de los Bengals, que se encuentra más comúnmente en los salones de clases, se volvió viral en octubre después de llevarlo a las conferencias de prensa.

Los Bengals utilizaron inicialmente el carro para realizar entrevistas al aire libre como resultado de las restricciones de covid-19; los periodistas colocaban en él micrófonos, grabadoras o teléfonos.

Como todas las historias de regresos deportivos, el soporte de micrófono improvisado fue inicialmente objeto de burlas antes de convertirse en una broma querida por el equipo de los Bengals y los aficionados.

