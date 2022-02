NASA planea cerrar la Estación Espacial Internacional 0:51

(CNN) — A 4.800 km de la costa de Nueva Zelandia y a 3.200 kilómetros al norte de la Antártida, el Punto Nemo está tan lejos de la tierra que los humanos más cercanos a menudo son los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), que orbita a 227 millas náuticas sobre la Tierra.

Es precisamente esta lejanía lo que explica por qué la EEI, una vez que se retire en 2030, terminará sus días aquí, cayendo en picado a la Tierra para unirse a otras estaciones espaciales, satélites y desechos espaciales fuera de servicio. Este es el cementerio espacial del mundo.

Desde la década de 1970, las naciones que viajan al espacio arrojan su basura en el área alrededor del Punto Nemo, que lleva el nombre del Capitán Nemo de la novela de Julio Verne "Veinte mil leguas de viaje submarino".

También conocido como el Polo Oceánico de Inaccesibilidad o Área Deshabitada del Océano Pacífico Sur, las coordenadas exactas del lugar más remoto del mundo fueron calculadas por el ingeniero canadiense-ruso Hrvoje Lukatela en 1992.

Más de 263 piezas de desechos espaciales se han hundido en esta área desde 1971, incluida la estación espacial rusa Mir y la primera estación espacial Skylab de la NASA, según un estudio de 2019. No son monumentos intactos de la historia de los viajes espaciales, pero probablemente sean escombros fragmentados esparcidos por una gran área.

"Esta es el área oceánica más grande sin islas. Es simplemente el área más segura donde encaja la larga zona de caída de escombros después de un reingreso", dijo Holger Krag, Jefe de la Oficina del Programa de Seguridad Espacial en la Agencia Espacial Europea.

El Punto Nemo está más allá de la jurisdicción de cualquier estado y está desprovisto de vida humana, aunque no está libre de rastros de impacto humano. Además de la basura espacial en el lecho marino, se descubrieron partículas microplásticas en las aguas cuando los yates de la Volvo Ocean Race pasaron por la región en 2018.

Mejores prácticas

La basura espacial, como los viejos satélites, vuelve a entrar en la atmósfera terrestre a diario, aunque la mayor parte pasa desapercibida porque se quema mucho antes de tocar el suelo.

Solo los desechos espaciales más grandes, como naves espaciales y piezas de cohetes, representan un riesgo muy pequeño para los humanos y la infraestructura en tierra. Las agencias espaciales y los operadores deben planificar con mucha anticipación para asegurarse de que caiga a la Tierra en este lejano océano.

En el caso de la Estación Espacial Internacional, la NASA dijo que la EEI comenzará las maniobras para prepararse para salir de órbita a partir de 2026, reduciendo la altitud del laboratorio espacial, y se espera que se estrelle contra la Tierra en 2031. Los tiempos exactos de las maniobras depende de la actividad del ciclo solar y su efecto en la atmósfera terrestre.

“Una actividad solar más alta tiende a expandir la atmósfera de la Tierra y aumentar la resistencia a la velocidad de la EEI, lo que resulta en una mayor pérdida de resistencia y altitud natural”, indicó la NASA en un documento recientemente publicado que describe los planes para desmantelar la EEI.

Las agencias espaciales y los operadores comerciales también deben notificar a las autoridades que controlan los vuelos y el envío, generalmente en Chile, Nueva Zelanda y Tahití, sobre la ubicación, el tiempo y las dimensiones de las zonas de caída de escombros. Alrededor de dos vuelos diarios pasan por el espacio aéreo, dijo Krag. Estas autoridades producen mensajes estandarizados enviados al tráfico aéreo y marítimo.

Un problema mayor que la nave espacial que termina en el Punto Nemo, dijo Krag, son los trozos de cohetes de metal y las naves espaciales que hacen lo que se conoce como un "reingreso incontrolado" a la atmósfera terrestre.

En junio de 2021, la NASA criticó a China por no "cumplir con los estándares responsables" después de que los escombros de su cohete Gran Marcha 5B fuera de control se hundieron en el Océano Índico.

“Las naciones que realizan actividades espaciales deben minimizar los riesgos para las personas y las propiedades en la Tierra de los reingresos de objetos espaciales y maximizar la transparencia con respecto a esas operaciones”, afirmó el administrador de la NASA, Bill Nelson, en ese momento.

El cohete, que medía unos 33 metros de alto y pesaba casi 18.000 kilos, había puesto en órbita una parte de una nueva estación espacial china el 29 de abril. Después de que se agotó el combustible, se dejó que el cohete se precipitara por el espacio sin control hasta que la gravedad de la Tierra lo arrastró de vuelta al suelo.

Krag dijo que, en promedio, entre 100 y 200 toneladas de basura espacial vuelven a entrar en la atmósfera de la Tierra de forma descontrolada cada año, pero la mayoría de los expertos espaciales consideran que el reingreso es el resultado más deseable para la basura espacial.

La gran mayoría permanece sobre nosotros donde puede chocar con satélites en funcionamiento, crear más basura y amenazar la vida humana en naves espaciales tripuladas.

Hay al menos 26.000 piezas de basura espacial en órbita alrededor de la Tierra que son del tamaño de una pelota de béisbol o más grandes y podrían destruir un satélite en caso de impacto; más de 500.000 del tamaño de una canica lo suficientemente grande como para causar daños a naves espaciales o satélites; y más de 100 millones de piezas de escombros del tamaño de un grano de sal que podrían perforar un traje espacial, según un informe de la NASA emitido el año pasado.

¿Bote de basura del océano?

Aterrizar basura espacial en las profundidades oceánicas del Punto Nemo es la opción menos perjudicial, dijo Vito De Lucia, profesor de derecho en el Centro Noruego para el Derecho del Mar en la Universidad Ártica de Noruega. Sin embargo, no sabemos mucho sobre el ambiente de aguas profundas en esta área.

Algunas investigaciones sugieren que debido a las corrientes oceánicas en esa región, conocida como el Giro del Pacífico Sur, no es particularmente biológicamente diversa. El oceanógrafo Autun Purser, investigador postdoctoral en el Instituto Alfred Wegener en Bremerhaven, Alemania, dijo que había estado cerca del área y dijo que el lecho marino probablemente estaría habitado por pepinos de mar, pulpos del fondo marino y "peces raros".

"En general, hay un régimen bajo de alimentos, ya que está en el medio del Giro del Pacífico, un área de baja productividad con poca surgencia de aguas ricas en nutrientes, por lo que aunque habrá animales del fondo marino, probablemente no habrá una gran biomasa allí abajo", dijo vía correo electrónico.

Krag, de la Agencia Espacial Europea, dijo que los objetos espaciales que aterrizaban en el océano generalmente estaban hechos de acero inoxidable, titanio o aluminio y no eran tóxicos.

"No son más que unas pocas docenas de toneladas métricas por año. Los fragmentos que vuelven a entrar no flotan, sino que se hunden y, por lo tanto, no representan un peligro para el tráfico de barcos. En comparación con los muchos contenedores perdidos y barcos hundidos, la cantidad de hardware espacial es pequeño".

Señaló que algunos combustibles para cohetes son tóxicos pero que se queman durante el reingreso.

Krag dijo que la Agencia Espacial Europea trabaja en lo que denominó tecnología de "diseño para la desaparición" que reemplazaría el aluminio, el titanio y el acero con materiales que se derretirían durante el reingreso.