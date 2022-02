Estos son los nominados a los Premios Oscar 2022 6:48

(CNN) -- Javier Bardem y Penélope Cruz forman una gran pareja.

Este martes, se convirtieron en el sexto matrimonio que logra nominaciones en las categorías de actuación el mismo año en los Premios Oscar.

Bardem fue nominado a mejor actor por su papel de Desi Arnaz en Being the Ricardos, mientras que Cruz consiguió una nominación por su papel de Janis en Parallel Mothers.

Las anteriores parejas casadas que han sido nominadas incluyen a Lynn Fontanne y Alfred Lunt; Frank Sinatra y Ava Gardner; Elsa Lanchester y Charles Laughton; Rex Harrison y Rachel Roberts y Richard Burton y Elizabeth Taylor.

Otras parejas que no estaban casadas pero que también lograron nominaciones en las categorías de actuación durante el mismo año son Vivien Leigh y Laurence Olivier (quienes luego se casarían) y Jack Nicholson y Anjelica Huston, que llevan juntos mucho tiempo.

Este año, Kirsten Dunst y Jesse Plemons también entran en esa categoría. Según informes, la pareja ha estado comprometida durante años y comparte dos hijos. Ella fue nominada a mejor actriz de reparto por su papel en The Power of the Dog y él a actor de reparto en la misma película.