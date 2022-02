Mouat, "orgulloso" de enarbolar la bandera LGBTQ+ en los Juegos

Habrá un número récord de atletas "out" --al menos 36-- compitiendo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing este año, según el blog Outsports de SB Nation.

Entre ellos se encuentra el curler británico Bruce Mouat, que ha hablado durante los Juegos sobre su salida del armario en 2014.

"Es raro mirar atrás y pensar que no habría salido del armario con el tiempo", dijo Mouat tras vencer a China en el partido de dobles mixtos de la fase de grupos el domingo.

"No sé dónde estaría, pero no estoy segura de que hubiera estado tan segura como lo estoy ahora".

"Soy una persona muy orgullosa y me gusta bromear y reírme un poco y estar orgullosa de quién soy y en quién me he convertido gracias a ello".

Mouat y su compañera de dobles mixtos, Jen Dodds, se quedaron sin el bronce tras la derrota por 9-3 contra Suecia el martes, pero volverán a competir en las competiciones masculina y femenina más adelante en los Juegos.

Mouat, que tiene 27 años y compite en sus primeros Juegos Olímpicos, ha sido visto luciendo los cordones del arco iris en Beijing en solidaridad con la comunidad LGBTQ+.

"Bruce es una persona increíble", dijo Dodds sobre su compañero. "No importa si es heterosexual, gay o lo que sea, simplemente es un amigo increíble, uno de mis mejores amigos".