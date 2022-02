¿Qué señal espera Kristen Bell para bañar a sus hijos? 0:53

(CNN) -- El matrimonio de Kristen Bell y Dax Shepard estuvo involucrado el año pasado en una conversación sobre la frecuencia con la que hay que bañar a los hijos y ahora compartieron su opinión sobre los hábitos de sueño de su familia.



Durante un reciente episodio del podcast "Armchair Expert" de Shepard, Bell compartió que sus hijas Lincoln, de 8 años, y Delta, de 7, duermen en la habitación de sus padres.

"Las niñas duermen en el suelo de nuestra habitación", dijo Bell.

Esta revelación fue parte de una historia sobre un caso de mal olor en el dormitorio.

Bell bromeó (suponemos) que pensaba que era porque la familia tiene gases, así que "me despierto por la mañana y digo: 'Vaya, no se han ido los gases de nadie, pero también huele a quemado'".

Pero incluso después de lavar las sábanas, ventilar la habitación y hacer que las niñas comprobaran que las mascotas de la familia no habían dejado ningún “regalito”, el "olor realmente desagradable" seguía persistiendo.

Finalmente, Bell localizó el origen.

"Me inclino y huelo el colchón, la esquina de Dax, la esquina de sus pies del colchón, y casi me voy de cara", dijo. "Casi me desmayo, era tan fuerte".

Para que no pienses que Shepard tiene un problema de higiene, resulta que la funda de su colchón, que debe llenarse con agua, la habían llenado por error con un batido de proteínas caducado.