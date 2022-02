Los gatos tienen rasgos psicópatas, según un estudio 0:57

(CNN) -- Kurt Zouma, defensa francés del West Ham United de Inglaterra, ofreció una disculpa tras la aparición de un video en el que se le ve pateando y golpeando a un gato. El club de la Premier League había condenado sus acciones.

En un video publicado por primera vez por el periódico The Sun el lunes, se ve a Zouma aparentemente arrojándole zapatos a un gato en lo que parece ser una residencia privada, golpeándolo en la cabeza, persiguiéndolo por la habitación y pateándolo por el suelo. Se puede escuchar risa de fondo en las imágenes. CNN no ha verificado el video de forma independiente.

"West Ham United condena sin reservas las acciones de nuestro jugador Kurt Zouma en el video que ha circulado", dijo el club de la Premier League en un comunicado, informa Reuters.

"Hemos hablado con Kurt y trataremos el asunto internamente, pero nos gustaría dejar en claro que de ninguna manera aprobamos la crueldad hacia los animales".

Zouma también ofreció una disculpa, informan The Sun y Reuters.

"Quiero disculparme por mis acciones. No hay excusas para mi comportamiento, que lamento sinceramente. También quiero decir cuánto lo siento a cualquiera que se haya molestado por el video", dijo el exdefensor del Chelsea.

"Me gustaría asegurarles a todos que nuestros dos gatos están perfectamente bien y saludables. Toda nuestra familia los quiere y los aprecia. Este comportamiento fue un incidente aislado que no volverá a suceder".

Los representantes de West Ham y Zouma no respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN.

El primer videoclip, en el que aparece Zouma pateando al animal por la cocina, está acompañado por la leyenda "sa commence" en francés, que se traduce como "está comenzando". Los subtítulos de los otros clips presentan emojis risueños.

Según The Sun, se publicó en Snapchat el domingo por la tarde, un día después de que Zouma jugará con el West Ham en un partido de la Copa FA.

En una declaración a CNN el martes, un portavoz de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA, por sus siglas en inglés), la principal organización benéfica de bienestar animal del Reino Unido, dijo: "Este es un video muy perturbador. Nunca es aceptable patear, golpear o palmear a un animal, para castigarlo o cualquier otra cosa.

"Estamos muy agradecidos con las personas que nos informan sobre sospechas de sufrimiento animal y nos gustaría asegurarles a las personas que siempre lo revisaremos y, si es necesario, investigaremos cualquier queja que se nos presente sobre el bienestar animal".

Maheta Molango, director ejecutivo de la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA), describió las acciones de Zouma como "inaceptables". La PFA es el sindicato de futbolistas profesionales en Inglaterra y Gales.

"No es nuestra responsabilidad disciplinarlo... sino la del empleador, pero creo que nuestro papel es decirle al jugador la verdad, que este tipo de comportamiento no es aceptable", dijo Molango a la comisión selecta de Digital, Cultura, Medios y Deportes el martes.

"No es aceptable en absoluto, con o sin [una] cámara. No es solo una cuestión de porque es visible entonces es malo. Es simplemente malo. Punto final y no debería estar sucediendo.

"No he visto el video, pero he leído que se disculpó, lo que espero sea una señal de que reconoce que este tipo de comportamiento no es aceptable".