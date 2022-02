¿Tiene pareja Kim Kardashian? Esto dicen Teigen y Legend 0:50

(CNN) -- Pete Davidson habló de su "novia" en la misma entrevista en la que supimos que tiene una vela con la cara de Kim Kardashian y esa fue la confirmación oficial que el mundo necesitaba, al parecer.

En una entrevista reciente, Kay Adams, de "PEOPLE (The TV Show!)", vio una vela con la imagen de Kardashian encima del tocador en la habitación de Davidson.

La pareja ha estado vinculada sentimentalmente desde el año pasado, pero ellos no han hablado mucho públicamente sobre el estado de su relación.

Pero cuando se le preguntó acerca de ser famoso, Pete Davidson dijo: "No tengo Instagram ni Twitter ni nada de eso. Entonces, la mayor parte de mi vida diaria es subirme a autos y asistir a un set".

"O, si estoy de descanso, me quedo con mis amigos o me relajo con mi novia en interiores", dijo. "Así que no hago mucho".

Vela de Kim Kardashian, referencia a una "novia", haz las cuentas.

La pareja ha sido vista públicamente varias veces desde que se les vinculó por primera vez en octubre y, por supuesto, ahora está el famoso beso que compartieron durante una parodia de "Saturday Night Live" cuando Kardashian era la presentadora.

La magnate de los reality shows, que está en proceso de divorciarse de Kanye West, podría tener un buen Día de San Valentín este año, ya que Davidson dijo, "este sería el primer año que estoy pensando en planes para el Día de San Valentín".

"Es un gran día, es otro Super Bowl", dijo sobre el feriado que este año es el día después del Super Bowl. "Un Super Bowl para las damas".