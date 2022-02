Macron: Putin dijo que no sería la causa de una escalada en la crisis con Ucrania

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que Putin le señaló que él no sería la causa de una escalada en la crisis con Ucrania.

“Tuvimos un intercambio con el presidente [Putin], quien me dijo que él no sería la causa de una escalada. El segundo elemento importante es que no habrá una base fija ni despliegue de equipo sensible en Belarús. Creo que esto se ha confirmado, y por lo demás, nadie es ingenuo. Francia, desde el comienzo de esta crisis, nunca ha hecho declaraciones excesivas sobre el tema. Pero de la misma manera no creo que esta crisis pueda resolverse con unas pocas horas de discusión”, señaló Macron.

El mandatario también indicó que su viaje a Moscú tenía como objetivo reafirmar la estabilidad en el continente europeo.

Hay soluciones prácticas y concretas, dijo.

Y añadió que en los próximos días y semanas, los Acuerdos de Minsk son el primer camino a seguir, y el segundo son soluciones innovadoras de diálogo, enfoques novedosos compartidos.