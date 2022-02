(CNN) -- Varios estados que anunciaron recientemente planes para suspender algunas restricciones contra el covid-19, relacionadas al uso de mascarillas en lugares cerrados o en escuelas, tienen al menos dos cosas en común. Por un lado, las tasas de hospitalización están disminuyendo, y todos excepto uno tienen una mayor proporción de residentes completamente vacunados que el promedio nacional.

La mayoría de los gobernadores de esos estados han incluido estas cifras en sus decisiones para levantar ciertas medidas de mitigación contra el covid-19. Eso ha generado dudas acerca de si estas métricas deberían desempeñar un papel más importante en las decisiones sobre restricciones en todo el país, más que los recuentos de casos de covid-19.

Mientras tanto, los cambios para eliminar gradualmente los mandatos estatales de uso mascarillas entran en conflicto con la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), que indica que las mascarillas deben seguir utilizándose en áreas con transmisión "alta" o "sustancial" de covid-19. Lo que incluye aproximadamente el 99% de los condados de Estados Unidos. Y gran parte del país aún no está vacunada contra el covid-19: solo alrededor de una cuarta parte de la población ha recibido una vacuna de refuerzo contra el coronavirus.

Los CDC trabajan para revisar y posiblemente actualizar su guía sobre el uso de mascarillas. Pero, por ahora, los estados parecen estar superando a la Casa Blanca en la planificación para un período posterior a la variante ómicron.

Aunque muchos mandatos de uso de mascarillas en lugares cerrados se implementan a nivel de ciudades y condados, seis estados todavía los tienen vigentes: California, Hawái, Illinois, Nuevo México, Oregon y Washington.

Un número creciente de estados ––la mayoría con gobernadores demócratas–– planean suspender en las próximas semanas algunas de sus restricciones contra el covid-19. En especial, los mandatos de uso de mascarillas en lugares cerrados o en escuelas. Entre esos estados se encuentran California, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón y Rhode Island.

Muchos de estos estados fueron los primeros en adoptar las estrictas medidas de seguridad contra el covid-19. Además, las tasas de vacunación en todos menos uno han superado el promedio nacional. En todo Estados Unido, el 64,3% de la población está completamente vacunada, según cifras actualizadas al 10 de febrero.

La proporción de personas totalmente vacunadas en cada uno de esos estados, según los datos más recientes de los CDC ES:

Solo un estado que recientemente revocó su mandato de uso de mascarillas tenía un porcentaje de su población completamente vacunada que era menor al promedio nacional: Nevada , con un 59%.

Vermont y Rhode Island están empatados con las tasas más altas de vacunación en el país. El 79,7% de su población se encuentra completamente vacunada contra el covid-19 hasta el jueves.

"Vermont no ha implementado ninguna medida de mitigación obligatoria en todo el estado desde junio, cuando nos convertimos en el primer estado en vacunar al 80% de nuestra población elegible", escribió Jason Maulucci, secretario de prensa de la Oficina del Gobernador Phil Scott, en un correo electrónico a CNN este jueves.

"Desde entonces, continuamos siendo líderes nacionales en muchas categorías de vacunación, incluido el porcentaje de la población total vacunada, el porcentaje de la población pediátrica vacunada (por mucho) y las tasas de vacunas de refuerzo", escribió Maulucci. "Como resultado, incluso durante las olas de las variantes delta y ómicron cuando nuestros casos fueron elevados, la tasa de hospitalización de Vermont ha sido consistentemente una de las más bajas, si no la más baja, en la nación".

En Rhode Island, donde este viernes se suspenderán algunas restricciones por covid-19, como el uso de mascarillas en interiores y los protocolos de pruebas de vacunación, las tasas de infección disminuyeron aproximadamente un 94% desde enero. “Somos el segundo estado más vacunado del país. En este momento, somos el tercer estado con más vacunas de refuerzo del país”, dijo el jueves el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, a Alisyn Camerota de CNN. En su intervención pareció enfatizar más en las tasas de vacunación que en la transmisión comunitaria.

Aunque el estado tiene altos niveles de transmisión comunitaria actualmente, "sabemos que las tendencias realmente se están moviendo muy bruscamente en la otra dirección", dijo McKee. "Creo que hemos hecho lo correcto para Rhode Island".

En el escenario internacional, Dinamarca fue el primer país de Europa en eliminar los mandatos de uso de mascarillas, pasaportes de vacunas, protocolos de aislamiento "y todo lo demás". Pero, el país es diferente de Estados Unidos "en algunos aspectos importantes", destacó Andy Slavitt, exasesor principal del Coordinador de Respuesta Covid-19 de la administraciónde Biden y exadministrador interino de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, en una serie de tuits este jueves.

Ellos tienen el 81% de su población vacunada dos veces y el 61% con dosis de refuerzo, así como cobertura de salud universal, unidades de cuidados intensivos manejables y "una capacidad de vigilancia de primer nivel", escribió Slavitt. “Estados Unidos no tiene suficientes personas vacunadas, tiene hospitales llenos, tiene enormes desafíos de acceso, una desigualdad masiva”.

Societies like Denmark make these decisions with the legitimate hope that people will take care of each other even if the law doesn’t compel them.

A society with 81% vax rates that is against mandates is one that doesn’t need them.

The US shouldn’t be so confident. 20/

— Andy Slavitt 🇺🇸💉 (@ASlavitt) February 10, 2022