(CNN Español) -- La edición 56 del Super Bowl presentó un espectáculo de medio tiempo a cargo de las estrellas del rap más icónicas de los 90 y principios de los 2000, que por supuesto no pasaron desapercibidas por las redes sociales.

El Super Bowl de este año presentó a los raperos Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar y su anuncio fue un delicioso video al estilo de los años 90.

Muchos internautas expresaron sus opiniones del show de medio tiempo del Super Bowl 2022 recordando su juventud, así como los más recientes espectáculos de medio tiempo, y por supuesto, la aparición sorpresa de 50 Cent.

Yo cuando escuché Lose Yourself de #Eminem En el #SuperBowl #HalfTimeShow pic.twitter.com/EHX4UD5JOx

Yo viendo como Eminem no canto Rap god y Kendrick Lamar no canto Humble. #HalfTimeShow pic.twitter.com/wTJGwhNGlz

50 cent came in like #HalfTimeShow pic.twitter.com/GNbN7WRX74

— Rachel Angelé (@rachelPLZdotcom) February 14, 2022