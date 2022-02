Muere Ivan Reitman, director de Ghostbusters (Los Cazafantasmas)

Jason Reitman séra el encargado de dirigir "Los Cazafantasmas" 1:21

(CNN) -- Ivan Reitman, un productor y director histórico detrás de algunas de las comedias más grandes de Hollywood, murió, según el CEO de Sony Pictures Motion Picture Group. Tenía 75 años.

Reitman estuvo detrás de algunas de las películas cómicas más perdurables de los años 80 y 90, incluida "Ghostbusters" (Los Cazafantasmas) de 1984, que produjo y dirigió. La película fue un gran éxito y lanzó una franquicia que abarcó décadas, incluida "Ghostbusters: Afterlife" del año pasado, dirigida por su hijo, Jason Reitman.

"Esta noche, la dama de la antorcha llora, al igual que todos nosotros en Columbia y los amantes del cine de todo el mundo. Ivan Reitman fue una parte inseparable del legado de este estudio, pero más que eso, era un amigo", dijo Tom Rothman, presidente y CEO de Sony Pictures Motion Picture Group, quien fue citado en un tuit de la cuenta oficial de Twitter de "Ghostbusters". "Un gran talento y un hombre aún mejor; lo extrañaremos mucho. Enviamos a su familia todas nuestras condolencias".

Reitman estuvo detrás de clásicos como "National Lampoon's Animal House", protagonizada por John Belushi, y "Stripes", protagonizada por Bill Murray, John Candy y Harold Ramis.

Los créditos de dirección de Reitman también incluyen "Twins", "Kindergarten Cop" y "Junior", todas protagonizadas por Arnold Schwarzenegger, además de "Dave", protagonizada por Kevin Kline.

Se desempeñó como productor ejecutivo en el éxito familiar de 1992 "Beethoven", su secuela, "Beethoven's 2nd" y la serie de televisión de 1994 con el amado San Bernardo.

publicidad

También produjo "Space Jam" en 1996, en la que la leyenda de la NBA Michael Jordan hizo equipo con Bugs Bunny en la cancha, y la versión de 2021 protagonizada por LeBron James.

Reitman ayudó a producir "Up In The Air", nominada al Oscar en 2009, protagonizada por George Clooney y Anna Kendrick y coescrita y dirigida por Jason Reitman.

CNN se ha comunicado con la familia de Reitman para obtener más información.