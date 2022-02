Estudio dice que vacuna de refuerzo evita casos graves 1:30

(CNN) -- El ritmo de personas que se vacunan con una dosis de refuerzo contra el covid-19 en Estados Unidos ha descendido al nivel más bajo de su historia, y muchos expertos en salud pública están preocupados.



Hasta el lunes, alrededor del 64% de la población estadounidense estaba completamente vacunada contra el covid-19 con al menos su esquema inicial de dos dosis, y el 28% había recibido una dosis de refuerzo. Sin embargo, el ritmo de las dosis de refuerzo es el más bajo de los últimos meses, desde que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) recomendaron por primera vez las dosis de refuerzo para las personas mayores y otros adultos de riesgo en septiembre, según un análisis de CNN de los datos de los CDC. La agencia amplió su recomendación de dosis de refuerzo en noviembre para incluir a todos los adultos.

Las personas que recibieron la vacuna contra el covid-19 de Johnson & Johnson como primera dosis parecen tener menos probabilidades de recibir el refuerzo que otros grupos vacunados. Entre las personas que cumplen los requisitos para recibir una dosis de refuerzo, menos de un tercio de los que recibieron inicialmente la vacuna de Johnson & Johnson la han recibido, en comparación con aproximadamente la mitad de los que completaron su esquema de vacunación inicial de dos dosis de Moderna, con un 52%, o de Pfizer, con un 47%, según el análisis de CNN.

Entre las personas que están vacunadas pero no han recibido una dosis de refuerzo, alrededor de 4 de cada 10, o el 39%, dicen que quieren obtener una dosis de refuerzo tan pronto como puedan, pero otras 4 de cada 10 dicen que definitivamente no se aplicarán una dosis de refuerzo, o que lo harán solo si es necesario, según una encuesta de la Kaiser Family Foundation publicada el mes pasado.

La encuesta reveló que la intención de vacunarse está dividida en función de los partidos, ya que el 58% de los demócratas que están vacunados pero no han recibido una dosis de refuerzo afirman que quieren recibir una dosis de refuerzo tan pronto como puedan, en comparación con solo el 18% de los republicanos que no se han vacunado.

La encuesta se llevó a cabo entre una muestra representativa a nivel nacional de unos 1.500 adultos entre el 11 y el 23 de enero, durante un periodo en el que la variante ómicron del coronavirus era predominante y en el que Estados Unidos tuvo un aumento récord de casos y hospitalizaciones.

"Creo que la gente ya está cansada del covid; incluso si te has vacunado y no has enfermado realmente, la gente se siente protegida", dijo a CNN el Dr. Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública.

Benjamin dijo que no le sorprende la lentitud con la que se aplican las dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus, ya que existe un largo historial de retraso en la adopción de otras vacunas y medicamentos recomendados cuando se trata de la salud pública en Estados Unidos.

"No me sorprende cuando se piensa en el hecho de que cuando se inicia un nuevo programa de vacunación, siempre ha habido una aceptación muy, muy lenta", dijo Benjamin. "La cantidad de personas que se han vacunado completamente, los más de 200 millones que ya se han vacunado, es una cifra extraordinaria. Así que deberíamos reconocer que es notable. Ahora bien, también deberíamos decir que, a la luz de la gravedad del problema, no hemos hecho lo suficiente".

"Parece que la gente lo considera algo extra"

La lenta aceptación de las dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus ha sido "un pequeño misterio" para Andy Pekosz, profesor de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, dijo, especialmente porque los refuerzos parecen mejorar la protección contra variantes emergentes como la variante ómicron.

"Cuando apareció ómicron, quedó muy claro que un refuerzo era una ayuda tremenda en términos de mantener a la gente fuera del hospital, y uno pensaría que las personas que completaron su esquema inicial de vacunación serían las que estarían más que dispuestas a hacer fila para una tercera que les daría una inmunidad mucho mejor", dijo Pekosz a CNN.

"Parece que la gente lo considera algo extra o algo opcional, en contraposición a que realmente es casi crítico cuando se trata de infecciones de ómicron", dijo.

La mayoría de los adultos que están vacunados pero no reforzados, el 60%, dicen que la noticia de la propagación de ómicron no ha supuesto una gran diferencia a la hora de decidir si se van a vacunar. Sin embargo, alrededor de 3 de cada 10, o el 29%, dicen que la propagación de ómicron les ha hecho más propensos a ponerse una vacuna de refuerzo, según la encuesta de la KFF publicada el mes pasado.

Los refuerzos serán fundamentales a medida que el país se esfuerce por aumentar la inmunidad de covid-19 en las comunidades, dijo Pekosz, un esfuerzo que podría ayudar a que el coronavirus se convierta en una enfermedad endémica en lugar de causar niveles de infección pandémicos. Endémica significa que una enfermedad tiene una presencia constante en una población pero no afecta a un número alarmante de personas, como suele ocurrir en una pandemia.

"El refuerzo es la forma fácil de conseguir una inmunidad fuerte ahora, y por eso nos gustaría ver a más personas tomando esa forma fácil de conseguir una inmunidad fuerte. Me gustaría ver una tasa de refuerzo mucho mayor", dijo Pekosz. Añadió que sigue sin estar claro cuán cerca está Estados Unidos del nivel de protección necesario para acabar con la pandemia, porque es difícil hacer un seguimiento de la inmunidad causada por las infecciones naturales.

En general, la protección contra el covid-19 que proporcionan tres dosis de la vacuna, en comparación con solo dos, es evidente para el Dr. Saju Mathew, un médico de atención primaria de Atlanta que ha estado tratando a pacientes durante toda la pandemia.

"Puedo decir con toda seguridad que hay una diferencia entre mis pacientes vacunados y los que reciben un refuerzo si contraen una infección posvacunación. Así que si se enferman y están vacunados, la mayoría de mis pacientes que están reforzados están mucho mejor en casa", dijo Mathew a CNN.

"Es como un reloj. Cuando los veo, les pregunto: '¿Estás reforzado? Si dicen que no tienen el refuerzo, ya puedo predecir que me van a decir que sus síntomas son mucho peores", dijo Mathew. "Pero si lo tienen, la mayoría de los pacientes están bien y se mantienen fuera del hospital porque, sostengo, tienen el refuerzo".

Analizando las métricas

Incluso si la mayoría de una comunidad está totalmente vacunada con dos dosis, eso no ofrecería tanta protección como si la mayoría estuviera reforzada con tres dosis, dijo Mathew, añadiendo que está muy preocupado por la poca gente que está reforzada en Estados Unidos ahora mismo.

Por ello, cuando más estados examinen sus tasas de vacunación y decidan retirar los mandatos de mascarilla y otras medidas de mitigación del covid-19, Mathew dijo que deberían tener en cuenta qué parte de su población está reforzada contra el covid-19.

"Si yo fuera gobernador, creo que eso supondría una gran diferencia", dijo. "Las métricas serían más precisas".

Muchos estados, incluidos California, Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon y Rhode Island, han levantado o han hecho planes para levantar los mandatos de uso de mascarilla en interiores o en las escuelas basándose en el descenso de los recuentos de casos de covid-19, la disminución de las hospitalizaciones y el aumento de las tasas de vacunación.

"Las hospitalizaciones y los ingresos a cuidados intensivos son clave para las métricas, además de las tasas de vacunación. Pero recordemos que el 61% está totalmente vacunado en EE.UU., pero solo el 25% está reforzado", dijo Mathew. "Si no está reforzada, la vacuna solo funciona en un 57%, frente al 90% si está reforzada".

Las dosis de refuerzo de las vacunas contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech y Moderna son seguras y ofrecen altos niveles de protección contra el covid-19 grave, aunque esa protección puede disminuir con el tiempo, según dos estudios publicados por los CDC el viernes.

La evidencia de que la protección disminuye "refuerza la importancia de seguir considerando dosis adicionales para mantener o mejorar la protección" contra las hospitalizaciones y visitas a urgencias relacionadas con el covid-19, dice uno de los estudios.

Ese estudio sugiere que, con la variante ómicron dominante en Estados Unidos, la eficacia de la vacuna era del 87% contra las visitas a urgencias o al departamento de covid-19 y del 91% contra las hospitalizaciones en los dos meses siguientes a una tercera dosis. La protección descendió al 66% y al 78%, respectivamente, al cuarto mes, según los datos.

Pero, en comparación, después de solo dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, cuando la variante ómicron era la predominante, la eficacia de la vacuna contra las hospitalizaciones descendió del 71% en los dos meses posteriores a la vacunación al 54% en los cinco meses siguientes, según el estudio.

Los datos aún son tempranos, pero los estudios ofrecen más pruebas de que las dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus pueden aumentar significativamente la protección contra el covid-19 a corto plazo y que la protección parece disminuir con el tiempo, dijo Benjamin, de la Asociación Estadounidense de Salud Pública.

Benjamin añadió que le gustaría ver más datos específicos sobre la eficacia de las dosis de refuerzo de la vacuna en adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y personas inmunodeprimidas, en comparación con personas más jóvenes o adultos sanos.

"Solo el tiempo dirá exactamente la duración de la vacuna en las distintas poblaciones, en función de la edad y el grado de las enfermedades subyacentes", dijo Benjamin. "Pero el hecho de que, al menos hasta ahora, siga protegiendo a las personas de enfermar gravemente y morir me dice que sigue siendo muy eficaz".

-- Deidre McPhillips de CNN contribuyó con este reportaje.