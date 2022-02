Elon Musk dona a la caridad US$ 5.700 millones en acciones de Tesla

¿Qué propone Musk para que la humanidad no desaparezca? 0:50

(CNN) -- Elon Musk, CEO de Tesla, donó a la caridad US$ 5.700 millones en acciones de esa compañía, fabricante de vehículos eléctricos.

La donación de 5 millones 44 mil acciones fue revelada este lunes en una presentación a la Comisión de Valores de Estados Unidos. Las acciones se donaron el año pasado entre el 19 y el 29 de noviembre, según la presentación, que no nombraba al destinatario o destinatarios de las acciones.

Las acciones de Tesla cotizaban por encima de los US$ 1.000 por acción en el momento de las donaciones. Las acciones donadas tenían un valor de US$ 5.700 millones, según el promedio de la cotización más alta y más baja en la fecha de la transacción.

La donación benéfica convertiría a Musk en el segundo mayor donante de EE.UU. en 2021. El CEO de Tesla solo está por detrás de Bill Gates y Melinda French Gates, quienes donaron US$ 15.000 millones el año pasado, en una clasificación anual realizada por el Chronicle of Philanthropy.

Las presentaciones de valores anteriores muestran que Musk vendió acciones de Tesla por valor de más de US$ 16.000 millones en los dos últimos meses de 2021, y la mayor parte de los ingresos se destinaron a pagar una factura de impuestos federales de Estados Unidos estimada en US$ 11.000 millones. Las acciones donadas no están sujetas al impuesto sobre las ganancias de capital y su valor podría ser utilizado como una deducción para ayudar a compensar la factura de impuestos.

Tesla no respondió inmediatamente cuando se le pidieron más detalles sobre las acciones donadas. Musk creó una fundación que concede subvenciones para apoyar causas como la investigación pediátrica y la educación científica, pero hay pocos detalles disponibles en su escueto sitio web.

Musk, el hombre más rico del mundo, fue retado el año pasado por el director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU a hacer una donación que ayudara a resolver el hambre en el mundo.

"Si el PMA puede describir en este hilo de Twitter exactamente cómo US$ 6.000 millones resolverán el hambre en el mundo, venderé las acciones de Tesla ahora mismo y lo haré", escribió Musk en Twitter en octubre.

El Programa Mundial de Alimentos respondió con un plan. No respondió inmediatamente el martes cuando se le preguntó si Musk había hecho una donación a la organización.