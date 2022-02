El presidente de CNN Worldwid, Jeff Zucker renuncia a CNN 0:53

(CNN Business) -- Casi dos semanas después de que el presidente de CNN, Jeff Zucker, fuera obligado a dejar su cargo, la ejecutiva Allison Gollust también renunció a la compañía.

En un memorando a los empleados el martes por la noche, el director ejecutivo de WarnerMedia, Jason Kilar, dijo que Gollust renunció después de una investigación "sobre problemas asociados con" el expresentador de CNN Chris Cuomo y su hermano Andrew, el exgobernador de Nueva York.

"Con base en entrevistas de más de 40 personas y una revisión de más de 100.000 mensajes de texto y correos electrónicos, la investigación encontró violaciones de las políticas de la compañía, incluidos los estándares y prácticas de noticias de CNN, por parte de Jeff Zucker, Allison Gollust y Chris Cuomo", dijo Kilar en el memorándum.

“Tenemos los más altos estándares de integridad periodística en CNN, y esas reglas deben aplicarse a todos por igual”, agregó Kilar. "Dada la información que me proporcionaron en la investigación, creo firmemente que hemos tomado las medidas correctas y que se han tomado las decisiones correctas".

Gollust publicó un comentario sobre su salida el martes por la noche.

"La declaración de WarnerMedia de esta noche es un intento de tomar represalias contra mí y cambiar la narrativa de los medios a raíz de su desastroso manejo de las últimas dos semanas", dijo. “Es profundamente decepcionante que después de pasar los últimos nueve años defendiendo y sosteniendo los más altos estándares de integridad periodística de CNN, me traten de esta manera al salir. Pero lo hago con la frente en alto, sabiendo que entregué mi corazón y mi alma al trabajar con los mejores periodistas del mundo".

Un representante de Zucker no hizo comentarios de inmediato. Cuomo se negó a comentar.

WarnerMedia se está preparando para una posible demanda de parte de Cuomo, quien fue despedido de su puesto del horario de las 9 p.m. en diciembre en medio de múltiples controversias.

Como informó por primera vez CNN Business el 5 de diciembre, CNN contrató a la firma de abogados externa Cravath para evaluar la conducta de Chris Cuomo en relación con el escándalo de acoso sexual de su hermano.

La revisión inicial de la firma de abogados determinó que CNN tenía motivos para despedir a Cuomo, y eso fue lo que hizo Zucker el 4 de diciembre, poniendo en marcha una extraordinaria serie de acontecimientos.

Cuomo contrató a un litigante de alto perfil de Hollywood y les dijo a sus amigos que buscaría los millones de dólares que quedaban en su contrato. La cadena, bajo el mando Zucker, se negó a pagar.

La revisión de Cravath continuó y, como informó anteriormente CNN, se entrevistó a numerosos miembros del personal de toda la organización.

“Lo que había comenzado con un enfoque en el comportamiento del Sr. Cuomo se transformó en una mirada más amplia al manejo del presentador por parte del Sr. Zucker y sus interacciones con los Cuomo”, dijo el martes una nueva investigación de The New York Times. “Entre otras cosas, los abogados preguntaron a los empleados de CNN cómo el Sr. Zucker había manejado la suspensión y el despido del Sr. Cuomo, qué sabía sobre las interacciones de Chris Cuomo con su hermano, y si algún empleado estaba al tanto de las comunicaciones entre el Sr. Zucker y Andrew Cuomo".

Los abogados de Cravath también preguntaron sobre la relación entre Zucker y Gollust.

Zucker confirmó la relación, pero debido a que no la reveló en el momento en que comenzó, violó los estándares de la compañía.

Cuando salió el 2 de febrero, admitió eso mismo: "Me pidieron que lo revelara cuando comenzó, pero no lo hice. Me equivoqué".

Gollust dijo en un comunicado que la relación "cambió durante el covid" y "lamento que no lo hayamos revelado en el momento adecuado".

Gollust indicó que seguiría trabajando en CNN, como directora de mercadeo y comunicaciones, y la semana pasada fue vista en la oficina de la empresa en Nueva York.

Pero ahora ella también renunció, según Kilar, y la investigación de Cravath ahora está completa.